النواب يوافق على إعفاء النيابة العامة من رسوم النشر للقوائم الإرهابية.. ونقاش موسع بين عبد العال ومروان: بندرس حاجة ونلاقي شيئا آخر.. وإحالة مشروعات قوانين للجان المختصة

النواب يوافق علي إعفاء النيابة العامة من رسوم النشر للقوائم الإرهابية

عبد العال لـ مروان: بندرس حاجة ونلاقي شيء آخر عبد العال عن إعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قوائم الكيانات الإرهابية: ليس بحاجة إلي قانون





وافق مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بشأن إعفاء النيابة العامة من رسوم النشر بالجريدة الرسمية والتى تكلفها ملايين الجنيهات دون وجود أي مصلحة في ذلك، وجاءت الموافقة في المجموع مع الإحالة لمجلس الدولة للمراجعة.





جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان الأحد، تضمن تقرير اللجنة التشريعية إن القانون رقم 8 لسنة 2015 صدر في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وأوجب على النيابة العامة إنشاء قائمتين أولهما تسمي (قائمة الكيانات الإرهابية) لإدراج الكيانات الإرهابية عليها، مثل الجمعيات والمنظمات او الخلايا أو غيرها من التجمعات أيًا كان شكلها القانوني او الواقعي متي ما رست أعمالًا كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة داخل أو خارج البلاد إلي إيذاء الافراد او إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو حقوقهم أو امنهم للخطر أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو غيرها من المرافق العامة من القيام بأعمالها أو أية محاولة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين.





والثانية تسمي (قائمة الإرهابيين) لإدراج كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض او يهدد او يخطط في الداخل او الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة، والتصدي لكل ما يتعلق بالكيانات الإرهابية والإرهابيين هو عمل جماعي مؤسسي يتطلب إتحاد المؤسسات والجهات وحشد كل الهمم وكافة الجهود للسيطرة علي تلك العناصر التي تريد هدم الدولة المصرية والعصف بأمن الشعب المصري العظيم, فالمجتمع , بل العالم كله لا يملك قيمة أغلي من السلام. والعيش في أمن.





ويهدف مشروع القانون إلى حرص الدولة علي قيام النيابة العامة بمسؤلياتها الوطنية، والتيسير عليها في إتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت الراهن وذلك لأن النشر في الجريدة الرسمية يثقل كاهل النيابة العامة بمبالغ كبيرة حال نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ وحيث تنعدم مصلحة النيابة العامة في تحمل كلفة نشر هذه القرارات باعتبارها خصم عادل، تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل المصالح العامة وتسعي في تحقيق موجبات القانون. وإعادة النظر في القوانين بتغييرها جملة أو تعديل بعض موادها بالحذف أو الإضافة وما إلي ذلك يسير مع أسس المنطق السليم في تحقيق غاية المشرع الذي يمثل أحد أهدافه استقرار المجتمع, وتوازن مصالحه.





وتقَدر الأمور بقدرها حيث هناك سوابق تشريعية تنص علي الإعفاء من مقابل النشر في الوقائع المصرية كالمادة (159) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمادة (6) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم (84) لسنة 2002 قبل إلغائه بالقانون رقم 70 لسنة 2017، لذلك جاء مشروع القانون للنص علي إعفاء قرارات الإدراج علي أي من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، وقرار مد مدته ، وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية من مقابل النشر للأسباب السالف ذكرها .





وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن إعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية، ليس بحاجة إلي قانون، بتأكيده أن الجريدة الرسمية أحد مرافق الدولة ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء الاعفاء من النشر.





ووجه عبد العال، سؤالة إلي الحكومة، "هل الاعفاء يحتاج إلي قانون،في حين أن مجلس الوزراء يناط به تنظيم المرافق العامة وإدارتها، والمطابع الاميرية أحد المرافق العامة؟"، الأمر الذي عقب عليه المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب بتأكيده أن السبب في إرسال القانون أن النيابة العامة تتكبد مبالغ باهظة تصل إلي ملايين الجنيهات مقابل النشر، وبمخاطبة وزير الصناعة قال إن قرار الاعفاء يتعارض مع القواعد الحالية بموجب قرار رئيس الوزراء، فتم إعداد مشروع القانون لاعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية، أسوه ببعض القوانين الأخرى مثل قانون العمل.





وعاد رئيس مجلس النواب ليؤكد أن المطابع الاميرية مرفق عام، وبالتالي يخضع النشر في الجريدة الرسمية لقرار الاعفاء من قبل رئيس الوزراء، لكن في حالة الشخص الخاص لا يجوز اعفائها إلا بنص، متابعا: أمر غير مقبول أن يكون هناك قانون ينظم المرافق العامة، بل وألا يبقي برسي عرف فاسد.





واضاف عبد العال، "همشي القانون فقط لأنه يتعلق بمسأله مهمة، لكن للاسف إحنا بندرس قانون ونيجي نلاقي قانون أخر، من الخطر أن تدير أداه القانون المرفق العام"، في الوقت الذي في النهاية تم التوافق علي مشروع القانون وإحالته لمجلس الدولة.





وأحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إلى اللجان النوعية المختصة، عددا من القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية ومشاريع القوانين المقدمة من الحكومة والنواب، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها للعرض على المجلس.





وأعلن عبد العال - خلال الجلسة العامة للمجلس الأحد - إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 538 لسنة 2019 بشأن مذكرة التفاهم الموقعة فى القاهرة بتاريخ 5 أغسطس 2019 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطان بروناى دار السلام، بشأن التعاون الاقتصادى والفني، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.





كما أحال عبد العال إلى اللجنة ذاتها، قرار رئيس الجمهورية رقم 539 لسنة 2019 ، بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والمُوقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019.





وأحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الثقافة والإعلام والآثار.





كما أحال عبد العال 51 مشروع قانون من الحكومة بربط الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2018-2019، إلى لجنة الخطة والموازنة.





وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسى، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.





وأحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائب محمد صلاح خليفة وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل القرار بالقانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الإبتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الإبتدائية الأخرى، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.





كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائبة هانم حسن أبو الوفا وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، إلى لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية.





وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة مشروع قانون مقدما من النائبة شيرين فراج وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، والخطة والموازنة.



