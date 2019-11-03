عشان يجيبوا رجل الزبون.. مدير مركز سموم قصر العيني يكشف حقيقة وجود أقراص للسعادة ..فيديو

قال الدكتور نبيل عبد المقصود، مدير مركز علاج السموم بمستشفى قصر العيني، إن من يتعاطى مخدر الترامادول، يمكنه العمل لمدة 18 ساعة بدون الشعور بالتعب، مشيرا إلى أن ذلك نتيجة تخدير الجسم.



وأضاف عبد المقصود، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه لا توجد مادة أو قرص للسعادة، ولكن يسوق التجار لمنتجاتهم على أنها منتجات السعادة، قائلا "عشان يجيبوا رجل الزبون".



وأوضح مدير مركز علاج السموم بمستشفى قصر العيني، أن تحليل المخدرات لطلاب المدارس والجامعات سلاح ردع، مشيرا إلى أن الطلاب سيخافون من تجربة تعاطي المخدرات، وبالتالي سيكون الأمر حماية لهم.



