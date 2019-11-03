البرنامج الرئاسي لصحة المرأة: الكشف على 2 مليون سيدة خلال 3 أشهر.. فيديو

أكد الدكتور حمدي عبد العظيم رئيس اللجنة العليا للبرنامج الرئاسي لصحة المرأة أنه عندما دشنا المرحلة الأولى من البرنامج واجهنا صعوبات، مشيرا إلى أنه كان هناك إقبال كبير خلال الـ 3 شهور الماضية وقمنا بالكشف على 2 مليون سيدة.



وأضاف رئيس اللجنة العليا للبرنامج الرئاسي لصحة المرأة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية dmc أن عدد السيدات المستهدفات على حسب الإحصائيات التي سجلت بـ 9 محافظات كان 8 مليون فوق الـ 18 سنة، مشيرا إلى أن الناس أدركت أهمية المبادرات الرئاسية ومدى اهتمامها بصحة المواطنين.



وتابع رئيس اللجنة العليا للبرنامج الرئاسي لصحة المرأه أنه عندما تم دراسة تفاصيل المبادرة اكان إقتراح بان يتم تحويلها إلى برنامج رئاسي دائم مدى الحياه منوها إلى أنه سيكون هناك كشف مبكر عن أمراض السرطان وعلاج متطور.



وأشار رئيس اللجنة العليا للبرنامج الرئاسي لصحة المرأه أن الإحصائيات المبدئية تم اكتشاف حالات سرطان لكن بنسبة بسيطة لم تتجاوز الـ 1%.