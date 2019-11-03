الحكومة تستجيب لتوصية محلية النواب بشأن أزمة أهالي أكشاك أبو السعود بمصر القديمة

استجابت الحكومة لتوصية لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجنيى، بشأن أزمة منطقة أكشاك أبو السعود بمصر القديمة، وتسكين الأهالي الذين تمت إزالة منازلهم تنفيذًا لخطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية،حيث تمت إزالة المباني دون توفير مساكن بديلة للأهالي وهو الأمر الذي رفضته اللجنة وأصرت علي ضرورة توفيرها في أقرب وقت منذ أن تمت مناقشة الأزمة في الأسبوع الأخير من شهر اكتوبر.



جاءت الاستجابة باجتماع اللجنة الأحد، الموافق الثالث من نوفمبر2019، بمشاركة اللواء حمدي الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية، حيث أكد اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه يتم إعادة التخطيط لسبع مناطق عشوائية منها منطقة أبو السعود وسور مجري العيون بمصر القديمة حيث تمت إزالة 111 مدبغة وتم نقلها إلي مدينة الروبيكي الصناعية لتطوير المنطقة.



وأضاف فؤاد:" تمت إزالة منطقة أكشاك أبو السعود بحي مصر القديمة لإخلاء المنطقة من السكان ونقلهم وتسكينهم بوحدات سكنية بديلة بحي الاسمرات بعدد 28 أسرة، وقامت المحافظة بتشكيل لجنة من مباحث المرافق والحي لعمل حصر لباقي الحالات وإخلائها وتسكينها حيث تم الفحص والاستعلام عن المواطنين المستحقين خلال 48 ساعة، كما تم تسكين 25 أسرة مستحقة من أصل 31 حالة.



وأشار إلي أن هناك بعض المعوقات التى تقابلهم أثناء الحصر ومنها عناوين البطاقات الشخصية، وشهادات الميلاد وتقوم وزارة الداخلية بإجراءات البحث والتحريات اللازمة للتأكد من إقامة تلك الأسر بالفعل.



وتقدم النائبان محمد العقاد، وعصام فاروق مقدما طلب الإحاطة، بالشكر للجنة والمحافظة علي ما تم من إجراءات تسكين عدد من الأسر التي كانت مقيمة بمركز الشباب وباقي عدد 8 أسر منها 6 أسر مستحقه وجار العمل علي تسكينها وأسرتان سيتم التعامل معهما ومراعاة الحالة الانسانية لهما.



يشار إلي أن طلب الإحاطة كان بشأن إزالة منطقة أكشاك أبو السعود بمصر القديمة، والبت فى طلبات المواطنين الذين شملهم قرار إزالة المنطقة، وتسكينهم فى منطقة الأسمرات 3 وفقًا لخطة الدولة لتطوير العشوائيات على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الدولة حققت طفرة كبيرة فى ملف تطوير العشوائيات.



وتضمن الطلب، أن محافظة القاهرة أخلت منطقة المدابغ والمناطق المحيطة بها بمصر القديمة، وذلك تنفيذًا لخطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية والبدء بتلك شديدة الخطورة، ووفقًا لقرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تعد منطقة سور "مجرى العيون" منطقة إعادة تخطيط، وأنها تصنف ضمن العشوائيات الخطرة من الدرجة الثانية.



كما تضمن سرعة البت فى طلبات المواطنين من قاطنى منطقة أكشاك أبو السعود الذين شملهم قرار الإزالة لتسكينهم فى المناطق المتفق عليها، وذلك بعد مراجعة الاشتراطات المنصوص عليها للحالات المستحقة، حتى تستقر الأسر، مؤكدًا أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة فى ملف تطوير العشوائيات على مستوى الجمهورية، وعلى سبيل المثال المنطقة محل الذكر سيتم تطويرها على أعلى مستوى، لإقامة مشروعات سياحية وترفيهية وثقافية، والقضاء على العشوائيات تماما من المنطقة، وهو الأمر الذي تم حسمه بتوصية من لجنة الإدارة المحلية.