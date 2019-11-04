برلماني يطالب بتشكيل لجان رقابية على المستشفيات

طالب حاتم عبد الحميد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بضرورة أطلاق لجان رقابية منبثقة من لجنة الشئون الصحية بالبرلمان لمراقبة الملف الصحي في مصر ووضع حلول نهاية على القصور التي يعاني منها.



قال "عبد الحميد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك العديد من المستشفيات التي بها مشاكل تحتاج إلى حل سريع، وغيرها من المشاكل الطبية الأخرى مثل قوائم الانتظار وغيرها، فلابد من تشكيل لجان رقابية على هذه المستشفيات لرصد جميع القصور التي تعاني منها وعرضها على الحكومة للخروج بحلول جذرية.



وأشار عضو لجنة الشئون الصحية، أن أعضاء لجنة الصحة مستعدون لذلك الأمر ولكن يحتاجون إلى تعاون من جانب الحكومة لضمان حل جميع المشاكل التي تهدد صحة المواطن.



يأتي ذلك بعد أن وجه الرئيس السيسي حديثه لأعضاء البرلمان: "نواب الشعب عليهم مسؤولية؛ وأن كل أمر محل تشكك، تصدوا واعملوا لجان وفتشوا واعملوا تقارير واعلنوها للناس، ولو كان فيه قصور من الدولة أعلنوا ولو كان فيه غير كده أعلنوا".