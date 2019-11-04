Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني يطالب بتشكيل لجان رقابية على المستشفيات

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 04:58 ص
المستشفيات في مصر
المستشفيات في مصر
Advertisements
حسن رضوان
طالب حاتم عبد الحميد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بضرورة أطلاق لجان رقابية منبثقة من لجنة الشئون الصحية بالبرلمان لمراقبة الملف الصحي في مصر ووضع حلول نهاية على القصور التي يعاني منها.

قال "عبد الحميد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك العديد من المستشفيات التي بها مشاكل تحتاج إلى حل سريع، وغيرها من المشاكل الطبية الأخرى مثل قوائم الانتظار وغيرها، فلابد من تشكيل لجان رقابية على هذه المستشفيات لرصد جميع القصور التي تعاني منها وعرضها على الحكومة للخروج بحلول جذرية.

وأشار عضو لجنة الشئون الصحية، أن أعضاء لجنة الصحة مستعدون لذلك الأمر ولكن يحتاجون إلى تعاون من جانب الحكومة لضمان حل جميع المشاكل التي تهدد صحة المواطن.

يأتي ذلك بعد أن وجه الرئيس السيسي حديثه لأعضاء البرلمان: "نواب الشعب عليهم مسؤولية؛ وأن كل أمر محل تشكك، تصدوا واعملوا لجان وفتشوا واعملوا تقارير واعلنوها للناس، ولو كان فيه قصور من الدولة أعلنوا ولو كان فيه غير كده أعلنوا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول رد من النواب على طلب السيسي من البرلمان لتفعيل الدور الرقابي

برلمانية: الرئيس السيسي يشد أزر مجلس النواب فى مكافحة الفساد

هالة ابو السعد: تكليفات الرئيس حملت النواب مسئولية مواجهة حروب الجيل الرابع

برلماني: رسالة السيسي للنواب تكليف واضح للتصدي للشائعات

في حالة تقصير الحكومة.. نائب: النواب على أتم الاستعداد لاستخدام أدواتهم البرلمانية فورًا

السيسي يوجه حديثه لأعضاء البرلمان: لو كان في قصور من الدولة أعلنوه.. وبرلمانيون: الفترة المقبلة ستشهد العديد من الخطوات القوية لدحر الشائعات

ترشيحاتنا

اخبار الفن.. وقف محمد الشرنوبى عن الغناء.. رانيا يوسف تشعل السوشيال بفستان جديد.. وأحدث ظهور لـ نادية لطفى

السلطات السعودية تكشف حقيقة فيديو مرعب على تويتر

احذر.. خطأ شائع في صلاة الفجر جماعة يبطل صلاة المأموم ويغفله الكثيرون

صدمة جديدة لمحمود كهربا.. تفاصيل

هل يجوز قراءة القرآن في أي اتجاه أم يشترط استقبال القبلة ؟

بعد وصوله إلى مصر.. الجمهور يحتفي بـ تركي آل الشيخ على طريقته الخاصة| شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع دنيا وإيمى سمير غانم.. أحدث ظهور لـ نادية لطفى فى المستشفى .. صور

المنتخب الأولمبي يختتم معسكره فى العين السخنة استعدادا لـ أمم إفريقيا .. صور

إليسا تثير السوشيال ميديا بفستان أحمر