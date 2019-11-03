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مدير مركز السموم: الإفراط في تناول الشاي والسجائر من علامات تعاطي المخدرات.. فيديو

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 07:37 م
تعاطي المخدرات
تعاطي المخدرات
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عمرو ممدوح
قال الدكتور نبيل عبد المقصود مدير مركز علاج السموم بمستشفى قصر العيني، إن وزارة الصحة أدرجت 16 مادة تضاف إلى إنتاج المخدرات، إلا أن التجار يعملون بشكل دائم على تطوير المواد المستخدمة لتصنيع المخدرات، والابتعاد عن المواد المعاقب عليها جنائيا.

وأضاف "عبد المقصود"، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن خلط الأدوية بصورة عشوائية واستنشاقها يدمر الجهاز التنفسي.

وأوضح مدير مركز علاج السموم بمستشفى قصر العيني، أن المخدرات أيا كان اسمها تتسبب في تغيير شكل وسلوك أي شخص يتعاطاها، مشيرا إلى أن مظاهر استمرارية التعاطي هي السهر للصباح، والنوم حتى آخر النهار، وتدخين السجائر بكثرة، وتناول العديد من أكواب الشاي.

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