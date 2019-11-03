التشكيل الرسمي| بيراميدز يهاجم يانج أفريكانز بـ عبد الله السعيد وإيرك تراوري

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز فى مواجهة قوية عندما يلعب أمام يانج أفريكانز التنزانى بملعب الدفاع الجوى فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 مكرر من منافسات الكونفيدرالية الإفريقية.



وجاء تشكيل بيراميدز للمباراة كالاتي..



حراسة المرمى: أحمد الشناوي



الدفاع: رجب بكار – عبد الله بكري – أحمد أيمن منصور – محمد حمدي



الوسط: عمر جابر – نبيل عماد دونجا – محمد فتحي



الهجوم: إريك تراوري – عبد الله السعيد - محمد فاروق



دكة البدلاء: مهدي سليمان – علي جبر - أحمد توفيق – إبراهيم حسن – إسلام عيسى – جون أنطوي – دودو الجباس



ويسعى بيراميدز بقيادة مدربه الفرنسى سباستيان ديسابر إلى تحقيق الفوز فى مباراة اليوم من أجل استمرار النتائج الجيدة التى يحققها الفريق بالبطولة الإفريقية.

