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فن

هنادي مهنا تبهر متابعيها بفستان الزفاف ..فيديو

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 07:28 م
هنادى مهنا
هنادى مهنا
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أحمد إبراهيم
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، مقطع فيديو للفنانة هنادى منها، وهى ترتدى فستان الزفاف وذلك فى إحدى المناسبات الخاصة بعرض الأزياء.

وظهرت هنادى منها فى الفيديو وهى ترتدى الفستان الأبيض الذى تم تصميمه بشكل جيد دفع الكثير من المتابعين لإشادة بتصميمه وملاءمته لها.

وحضر مع هنادى مهنا فى العرض عدد من نجوم الفن منهم الفنانة دينا فؤاد والفنانة أمل رزق، وقدمت الفنانة رنا سماحة بعض من ‏أغانيها خلال الجزء الأول من العرض، كما شاركت الفنانة كارمن سليمان في العرض بتقديم عدد من أغانيها.‏

يذكر أن هنادى منها شاركت الفنان محمد رمضان فى مسلسل "زلزال" الذى عرض فى رمضان الماضى وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.

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