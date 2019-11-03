لعدم احترام النادى والجمهور.. هذا الفريق يعلن مقاطعة قنوات النيل الرياضية

صرح محمد الواضح المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني سويف الرياضي لـ"صدى البلد" بأن مجلس إدارة نادى بنى سويف الرياضى برئاسة على سليم يعلن عن مقاطعته لقنوات النيل الرياضية، وذلك لعدم إظهارهم أى نوع من أنواع الاحترام والتقدير لجمهور نادى بنى سويف بشكل خاص وجمهور الصعيد بشكل عام.



وأشار "الواضح" إلى أن ذلك بعد تراجعهم عن إذاعة مباراة قمة مجموعة الصعيد بين بنى سويف والمنيا أعرق الأندية وأكثرها شعبية بالمجموعة وهذه ليست الواقعة الاولى فقد سبق وتجاهلوا إذاعة مباراة سوهاج وبنى سويف فى الأسبوع الماضى.



وتابع: "وعليه فإننا نعلن رفضنا لمثل هذه التصرفات والتعامل مع الصعيد على انه خارج خريطة مصر.

