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فن

خوف وشك وقلق .. حلا شيحة ترقص بالهوت شورت .. شاهد

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 07:48 م
حلا شيحة
حلا شيحة
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة حلا شيحة مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وهى ترقص على أنغام الموسيقى.

وظهرت حلا شيحة فى الفيديو وهى مرتدية هوت شورت وبلوزه بيضاء

وخطفت حلا الأنظار اليها حيث لاقت العديد من التعليقات الإيجابية على رقصتها الناعمة.

وعلقت حلا شيحة على الفيديو قائلة : "الخوف والشك والقلق من المجهول وبكرة اللي ممكن يبقى أحلى دافع لقتل أيام أحلي .. متخنقوش الحاجات الحلوة اللي في حياتكم بسبب أفكار جواكم بتكبروها وتصدقوها ويمكن مش موجودة اصلًا .. خلوا التفائل سمة في حياتكم وشوفوا الجزء الحلو من القصة أكيد بعدها مش حتندموا أبدًا".

يذكر أن حلا شيحة تقوم حاليا بالتحضير الة الجزء الثانى من فيلم "هيبتا" والذى من المقرر ان يبدأ تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة مع المخرج هادى الباجورى.


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