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مستشار وزير الإسكان: إنتاج 1.7 مليون متر مكعب من المياه في 2022.. فيديو

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 07:49 م
محطات تحلية مياه
محطات تحلية مياه
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عمرو ممدوح
قال الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان للمرافق، إن الوزارة وضعت خطة كبيرة جدا وطموحة لتحلية المياه، مشيرا إلى أنه جار تنفيذ 19 محطة جديدة لتحلية المياه في 6 محافظات.

أضاف إسماعيل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» أنه جار توفير تمويل لإنشاء 21 محطة تحلية مياه جديدة، إلى جانب الـ19 محطة.

وأوضح مستشار وزير الإسكان للمرافق، أنه يتم العمل على الوصول إلى إنتاج 1.7 مليون متر مكعب من المياه يوميا في 2022.
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