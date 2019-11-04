لكل اسم حكاية.. فيلا شافعي في بني سويف تاريخ نضالي مع الإنجليز

يعد منزل الشيخ شافعى المتعافى بشارع محمد حميدة، بمدينة بني سويف، أو جسر البحر سابقا، من المنازل المشهورة والتي لها تاريخ نضالي كبير .



وعمدت رئاسة قوات التاج البريطانى فى بنى سويف إلى الانتقام الأسود من الذين يقدرون قيمة الشرف الوطني إلى درجة عطاء الدم فى بنى سويف فنصبوا المحاكم السريعة بعد مضى ثلاثة أيام من الثورة ، فاختاروا وقت الفجر لإلقاء القبض على قادة العمل السياسي بالمدينة وكانوا قد استولوا على منزل الشيخ شافعى المتعافي وهو منزل كبير يقع بشارع الجسر وتحفه حديقة واسعة واتخذوا منه محكمة يرأسها ضابطان من الإنجليز .



وقد قامت قواتهم بالقبض على مجموعة كبيرة من أبطال ثورة 1919م فى بنى سويف ( الذين جهلهم المعينون بالاحتفالات وسكتوا عن تسمية أحياء كاملة بالمدينة بأسمائهم وبخلو بإطلاق أسماء حاملى كرامتهم عام 1919 على شارع أو زقاق فى محل ميلادهم) .



ومن المقبوض عليهم على محمد عبد العزيز أباظة ، محمد شعبان ، على مرسى ، مرسى العباس ، الشيخ أحمد داوود الحاجرى ، أحمد الغمراوى ، حسن عصمت ومحمد الجنيدى وقد احتجز هؤلاء فى سجن المركز والحق بهم بعد ترحيلهم للسجن العمومى حسين منتصر والشيخ على محمود سالم الريدى وخليل الريدى من الواسطى وفى صباح أول أبريل قدم هؤلاء الأبطال للمحاكمة العسكرية.



حيث صدرت ضدهم أحكامًا ظالمة ومتنوعة قضت بالأشغال الشاقة على الجنيدى وأباظة وبخمس سنوات على مرسى العباسى ومحمد شعبان وعلى مرسى وحكمت بالسجن ستة أشهر على الشيخ أحمد داوود كما قضت المحكمة بالإفراج عن حسن عصمت والغمراوى بعد اعتقالهما لمدة شهر وبالبراءة أيضًا علي عمر الدرديري وصلاح منتصر.



كما صدرت أحكام أخرى ذكرها الرافعي المؤرخ علي كل من علي بيومي وابنه توفيق بالأشغال الشاقة عشرة سنوات للأول وسبعة للثاني بتهمة اعتدائهما بالضرب على أحد الجنود الإنجليز- إلا أن القائد العام عدل الحكم إلي خمس سنوات للأول وسنتين للثاني كما حكم علي مرزوق وسيد علي عيسي بالأشغال الشاقة عشر سنوات وعشرين جلدة لإطلاقهما النار على الجنود.







