معهد كونفوشيوس ينتهي من المرحلة الأولى من مشروع إصلاح التعليم

أعلن معهد كونفوشيوس النموذجي بجامعة القاهرة الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع إصلاح التعليم "الرقمي" بالمعهد.



قام معهد كونفوشيوس النموذجي بجامعة القاهرة برعاية الدفعة الأولى من المشروعات البحثية حول الإصلاح التعليمي "الرقمي" لتدريس اللغة الصينية كلغة أجنبية والذي احتوى على محاضرتين أساسيتين وهما : ""استكشاف نموذج تدريس اللغة الصينية كلغة أجنبية استنادًا إلى وظيفة المراسلة الفورية عبر الهواتف الذكية" والتي قدمتها الدكتورة دنغ جوي دونغ و "دراسة تجريبية للطريقة الموجهة نحو المخرجات في الدورات الصينية الشاملة للطلاب الأجانب" والتي قدمتها الدكتورة ليو لو مان.



ويدعم معهد كونفوشيوس لمشروع إصلاح التدريس لتشجيع المعلمين و تحفيزهم في مجال البحوث التعليمية ومن المقرر أن يقوم المعهد بدعم مختلف أنواع التعليم والبحث العلمي.



يأتي ذلك من أجل تشجيع معلمي معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة على الابتكار وتحسين واصلاح طرق التدريس، ومساعدة المعلمين بشكل مستمر على تحسين قدراتهم العلمية والتدريسية.

