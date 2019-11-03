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ثقافة

إطلاق نسخة تجريبية من الموقع الإلكتروني الجديد لآثار مصر بالعربية والإنجليزية

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:52 م
وزير الأثار
وزير الأثار
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علاء المنياوي
أعلن الدكتور خالد العناني وزير الآثار إطلاق النسخة التجريبية من الموقع الإلكتروني الجديد الخاص بآثار مصر والذي يتم إعداده بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باللغتين العربية والإنجليزية.

جاء ذلك خلال افتتاحه، مساء اليوم الأحد، فعاليات الدورة الـ12 للمؤتمر الدولي لعلماء المصريات والذي تستضيفه مصر في الفترة من 3 إلى 8 نوفمبر الحالي، تحت رعاية مجلس الوزراء، بحضور وزيري الشباب والرياضة، والتنمية المحلية، ومحافظ الجيزة، ومحافظ الفيوم السابق، وعالم المصريات الدكتور زاهي حواس، وعدد من وزراء الآثار السابقين، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان.

وقال وزير الآثار، خلال الافتتاح، إنه لمن دواعي الفخر التواجد في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الثاني عشر لعلماء المصريات، الذي تستضيفه مصر للمرة الرابعة في تاريخه، حيث انعقدت دورته الأولى عام 1976 في مصر البلد التي سُمي باسمها هذا العلم الشيق، بالإضافة إلى دورتيه الخامسة عام 1988 والثامنة عام 2000.

يذكر أن عدد المشاركين في هذه الدورة وصل إلى 600 عالم وأستاذ ودارس ومحب لعلم المصريات من مصر ومن أكثر من 30 دولة، يشاركون بـ375 ورقة بحثية من بينهم ما يقرب من 100 طالب مصري وأجنبي.

ويبحث المؤتمر عددا من المحاور المهمة من تاريخ مصر القديم، والطرق الحديثة المستخدمة في أعمال الحفائر الأثرية، والأسس العلمية لإدارة المواقع الأثرية والترميم وعلوم الآثار والتكنولوجيا، والمتاحف، إضافة إلى الفن والعمارة، واللغة والأدب، والمعتقدات الدينية، والحياة الاجتماعية في مصر القديمة.
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