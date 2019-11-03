وزير التجارة الأمريكي: 260 شركة أمريكية طلبت تراخيص لبيع برامج لـ هواوي الصينية

أعلن وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس اليوم الأحد أن الشركات الأمريكية ستحصل خلال وقت قصير على تراخيص لاستئناف بيع برامج الـ "سوفت ووير"، و "قطع الغيار" إلى شركة "هواوي" الصينية العملاقة لإنتاج أجهزة الاتصال.



وأوضح "روس" وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن نحو 260 شركة أمريكية تقدمت بطلبات للحصول على هذه التراخيص، مشيرا إلى أن عددا محدودا منها سيحصل على التراخيص المذكورة، الأمر الذي من شأنه أن ينهي إدراج الإدارة الأمريكية لشركة "هواوي" الصينية ضمن القائمة السوداء التي تمنعها من الحصول على التكنولوجيا من الشركات الأمريكية دون موافقة الحكومة لاعتبارات أمنية.



وكان ترامب أصدر هذا الحظر مايو الماضي في إطار الحرب التجارية المشتعلة بين واشنطن والصين وتضمن إدراج "هواوي" في قائمة الشركات التي تشكل خطرا ويُمنع بيعها معدات تكنولوجية أمريكية خوفا من أن تستغلها بكين في أغراض التجسس.



ونفت شركة "هواوي" إمكانية استغلال الحكومة الصينية منتجاتها في أغراض التجسس، وأكدت أن واشنطن لم تقدم أي أدلة يمكن أن تعزز مثل هذه الاتهامات.