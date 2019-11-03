في ذكرى وفاته.. حكاية الشيخ زايد فى حب مصر ودوره في نصر أكتوبر 1973

في الثاني من نوفمبر عام 2004 كانت وفاة الشيخ زايد آل نهيان، حاكم الإمارات وموحدها وصانع أول فيدرالية عربية حديثة، حين حقق له ذلك في 2 ديسمبر 1971.



وتولى الشيخ زايد حكم الإمارات خلفا لأخيه شخبوط آل نهيان عام 1966، واحدث نقلة نوعية في عقلية الرجل الإماراتي، حين استطاع تغيير مفهوم الولاء للقبيلة أو الإمارة إلى دولة الاتحاد.



عرف عنه حبه لعمل الخير، فخلال أربعة عقود، أنفق الشيخ زايد مليارات الدولارات في مساعدة ما لا يقل عن 40 دولة فقيرة، بالإضافة إلى دوره الكبير في حل المشاكل العربية، من خلال مساعدته كوسيط سلام بين سلطنة عمان وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب اليمن) أثناء النزاعات الحدودية في عام 1980، ودوره البارز في حرب أكتوبر 1973.



دوره في حرب أكتوبر



كان الملك فيصل بن عبد العزيز والشيخ زايد أول من استخدم سلاح النفط كسلاح في مواجهة تدفق السلاح على الجسر الجوي الأمريكي إلى "إسرائيل"، في محاولة من جانبه لتغيير سير المعركة، ما أثر في الموقف الدولي لمصلحة العرب.



وأوفد الشيخ زايد وزير البترول في الإمارات إلى مؤتمر وزراء البترول العرب، لبحث استخدام البترول في المعركة. وبعدما قرر الوزراء العرب خفض الإنتاج بنسبة 5% كل شهر، قال الشيخ زايد "إن البترول العربي ليس أغلى من الدم العرب، فأصدر أوامره لوزير البترول بأن يعلن في الاجتماع الوزاري باسمه فورا قطع البترول نهائيا عن الدول التي تساند إسرائيل، ما شكل ضغطا كاملا على القرار الدولي بالنسبة للمعركة.



دوره بعد نكسة يونيو



وحسب ما أكده الرئيس السابق لهيئة عمليات القوات المسلحة المصرية اللواء عبد المنعم سعيد، فإن الشيخ زايد قدم الدعم الاقتصادي لمصر عقب نكسة يونيو 1967 التي سميت حرب الأيام الستة، والتي شنت خلالها إسرائيل هجمات على عدد من الدول العربية (مصر وسوريا والأردن) واحتلت كل سيناء وقطاع غزة والضفة الغربية والجولان، حتى تم استئناف الجهود المصرية في إعادة بناء الجيش وترتيب أوراقها من جديد.



الجوائز التي حصل عليها



حصل الشيخ على جوائز عديدة في مجالات مختلفة، منها وشاح جامعة الدول العربية، أبرز شخصية عالمية سنة 1988، الشخصية الإنمائية عام 1985، أبطال الأرض من قبل الأمم المتحدة.

