الأزهر: السخانات محظورة داخل المدينة.. وفصل وجبتي العشاء والإفطار مرهون برغبة الطلاب

كشف الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن إدارة الجامعة تتفاعل مع مشاكل الطلاب والطالبات على كافة المستويات وخاصة فيما يتعلق بالمدن الجامعية.



وقال عامر لصدى البلد، إن الجامعة تابعت اعتراض بعض الطلاب على فصل وجبتي العشاء والإفطار ومنح الطلاب كل وجبة بمفردها بدلا مما كان يتم من جمع العشاء والإفطار في وجبة واحدة يحصل عليها الطالب في العشاء.



وأشار إلى أن الطلاب لو أجمعوا على رفض هذا القرار سيتم الغاؤه استجابة لرغبتهم لأن مصلحة الطلاب هي الهدف الأول والأخير لدي إدارة الجامعة، ولكن على الطلاب أن يتفهموا ان القرار هدفه أن يحصل الطالب على وجبة طازجة بدلا مما كان يحصل عليه ويبيت الطعام ويبرد ولا يكون له مذاق في تناوله بعد وقت كثير وهو بارد.



وذكر أن الجامعة نبهت على طلاب المدن الجامعية بعدم اصطحاب السخانات الكهربائية معهم داخل الغرف لتسخين الطعام. علما بأن ما يتم ضبطه من هذه الحالات سيتم عمل إخلاء طرف له من المدينة فورا.