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توك شو

أحمد موسى: الصحراء تحولت إلى مجتمع عمراني متطور

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 09:02 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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حمزة شعيب
أكد الإعلامى أحمد موسى، أن سيناء تشهد طفرة غير مسبوقة على مستوى المشروعات، موضحا:"الإرهاب لم يمنع التنمية فى سيناء".

تابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"إحنا بنعمر الصحراء ودورنا نبنى ونمى سيناء ونحارب الإرهاب، مردفا:"أيد شايلة السلاح وأيد بتحارب الإرهاب".

وأشار موسى إلى أن الدولة قررت أن تعمر الصحراء ليس فى سيناء فقط ولكن فى الصعيد أيضا.

وكان قد اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان الرئيس تابع إجراءات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلتها الأولى والتي بدأت في طورها التجريبي في محافظة بورسعيد.

وأضاف «راضي» أن الرئيس وجه بالشروع في الإطلاق التجريبي لنظام التأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء والأقصر بدءًا من مارس المقبل.
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