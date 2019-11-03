بديل الفياجرا .. طعام طبيعي يزيد الرغبة والقدرة.. احرص على تناوله يوميا

يعانى بعض الرجال من ضعف القدرة الجنسية خاصة مع التقدم فى السن او الاصابة ببعض الأمراض التى تؤثر على خصوبة الرجال وتجعلها أقل مما يضطرهم لتناول بعض العقاقير التى تساعدهم فى التغلب على هذه المشكلة ، وأشهرها الفياجرا.



استخدام العقاقير الطبية التى تزيد الخصوبة بدون وصف الطبيب المختص يعرض الرجال لمخاطر كثيرة مما يدفع البعض للجوء للوصفات الطبيعية والأعشاب.



وذكر موقع "boldsky " أن الثوم الطازج من أفضل المحفزات الجنسية للرجال حيث أنه يحتوي على خصائص تساعد على زيادة الرغبة والقدرة الجنسية عند الرجال فضلا عن دوره فى تحسين الصحة العامة وعلاج العديد من الأمراض مما يعود بالنفع التي تحسن صحة الرجل وخصوبته.



أفضل طريقة لتناول الثوم بغرض زيادة الخصوبة عند الرجال هى الحرص على تناول 2 فص ثوم يوميا .