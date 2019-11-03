Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بديل الفياجرا .. طعام طبيعي يزيد الرغبة والقدرة.. احرص على تناوله يوميا

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 09:03 م
بديل الفياجرا ..
بديل الفياجرا .. طعام طبيعي يزيد الرغبة والقدرة.. احرص على ت
Advertisements
اسماء محمد
يعانى بعض الرجال من ضعف القدرة الجنسية خاصة مع التقدم فى السن او الاصابة ببعض الأمراض التى تؤثر على خصوبة الرجال وتجعلها أقل مما يضطرهم لتناول بعض العقاقير التى تساعدهم فى التغلب على هذه المشكلة ، وأشهرها الفياجرا.

استخدام العقاقير الطبية التى تزيد الخصوبة بدون وصف الطبيب المختص يعرض الرجال لمخاطر كثيرة مما يدفع البعض للجوء للوصفات الطبيعية والأعشاب.

وذكر موقع "boldsky " أن الثوم الطازج من أفضل المحفزات الجنسية للرجال حيث أنه يحتوي على خصائص تساعد على زيادة الرغبة والقدرة الجنسية عند الرجال فضلا عن دوره فى تحسين الصحة العامة وعلاج العديد من الأمراض مما يعود بالنفع التي تحسن صحة الرجل وخصوبته.

أفضل طريقة لتناول الثوم بغرض زيادة الخصوبة عند الرجال هى الحرص على تناول 2 فص ثوم يوميا .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أضرار الفياجرا.. 8 مخاطر كارثية أبرزها مشاكل القلب وضعف النظر

أضرار الفياجرا على العين .. قنبلة موقوتة تسبب العمى

منتجات منتشرة في الأسواق.. تعرف على بدائل الفياجرا.. واحذر تناول هذا الدواء يسبب الوفاة ويضر العين

اليوم العالمي للتغذية.. 3 حلول طبيعية لوقاية الإنسان من انسداد الشرايين وأمراض القلب.. أكتشف قائمة اطعمة علاج الكلى والأنيميا والضعف الذكوري والضغط العالي.. وتعرف على فوائد الفواكه الطازجة والمكسرات

فوائد تناول الثوم.. يساعد جسمك على التخسيس ويكافح السرطان

علاج الضعف الجنسي من الطبيعة.. أكلة شتوية تزيد الخصوبة.. قشور هذه الفاكهة تحمى من سرطان البروستاتا .. و6 أطعمة ابتعد عنها نهائيا

ترشيحاتنا

رسالة غامضة من تركي آل الشيخ لـ أعدائه

في ذكرى رحيل مريم فخر الدين.. لماذا أطلق رشدي أباظة النار عليها؟

ارتفع جنيها.. سعر الذهب اليوم الأحد 3-11-2019 في مصر

مايكل جاكسون لم يمت.. الجمهور يطالب بفحص DNA.. تفاصيل

إيريك تراوري يفتتح التسجيل لـ بيراميدز في شباك يانج أفريكانز بالكونفدرالية .. فيديو

اتحاد جدة السعودي يكشف موعد وصول المدرب الجديد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إليسا تثير السوشيال ميديا بفستان أحمر

هانتعشى إيه النهاردة .. فول بالطحينة وبيض بالبسطرمة وجبنة بالطماطم

بـ فستان أسود كشف عن زيادة وزنها.. الجمهور لـ دينا فؤاد: تخنتي