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رياضة

مش هتصدث ملامحهم.. محمد زيدان فى ظهور نادر بصحبة أولاده | شاهد

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 09:00 م
محمد زيدان
محمد زيدان
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سيد احمد
نشر محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق صورة له مع أولاده عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلَّق محمد زيدان على الصورة قائلا "افضل وقت على الاطلاق ❤ ".

ونالت الصورة إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:

"زيزو - العالمى".

ويعد محمد زيدان أحد أبرز نجوم الكرة المصرية؛ حيث لعب دورا مهما في حصول المنتخب المصري على بطولة أمم أفريقيا عام 2008.


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