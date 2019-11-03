مش هتصدث ملامحهم.. محمد زيدان فى ظهور نادر بصحبة أولاده | شاهد

نشر محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق صورة له مع أولاده عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
وعلَّق محمد زيدان على الصورة قائلا "افضل وقت على الاطلاق ❤ ".
ونالت الصورة إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:
"زيزو - العالمى".
ويعد محمد زيدان أحد أبرز نجوم الكرة المصرية؛ حيث لعب دورا مهما في حصول المنتخب المصري على بطولة أمم أفريقيا عام 2008.
وعلَّق محمد زيدان على الصورة قائلا "افضل وقت على الاطلاق ❤ ".
ونالت الصورة إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:
"زيزو - العالمى".
ويعد محمد زيدان أحد أبرز نجوم الكرة المصرية؛ حيث لعب دورا مهما في حصول المنتخب المصري على بطولة أمم أفريقيا عام 2008.