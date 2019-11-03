مش هتصدث ملامحهم.. محمد زيدان فى ظهور نادر بصحبة أولاده | شاهد

نشر محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق صورة له مع أولاده عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".



وعلَّق محمد زيدان على الصورة قائلا "افضل وقت على الاطلاق ❤ ".



ونالت الصورة إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:



"زيزو - العالمى".



ويعد محمد زيدان أحد أبرز نجوم الكرة المصرية؛ حيث لعب دورا مهما في حصول المنتخب المصري على بطولة أمم أفريقيا عام 2008.





