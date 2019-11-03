الدوري الإنجليزي.. إصابة مأساوية وطرد في مباراة إيفرتون وتوتنهام ..فيديو

شهدت مباراة فريقي إيفرتون وتوتنهام هوتسبير في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي، حادثًا مأساويًا بطله الكوري الجنوبي سون هيونج مين، والبرتغالي أندريه جوميش.





الحادثة المأساوية كانت عبارة عن تدخل عنيف من الكوري سون هيونج مين لاعب نادي توتنهام، على قدم جوميش لاعب إيفرتون، لينتج عنه كسر مضاعف في قدم جوميش في مشهد حزين ، وكان ذلك في الدقيقة 79.





حكم المباراة طرد سون هيونج مين وسط ذهول وحسرة من جميع اللاعبين والمدربين على أرضية الملعب ، الأمر الذي أعاد بالأذهان مشهد إصابة محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق.





يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما.