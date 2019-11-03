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رياضة

الهلال السعودى يعبر إلى دور الـ 16 من كأس الملك على حساب عرعر

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 08:52 م
صدى البلد
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عمر سلامة
تأهل نادي الهلال، إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على عرعر المشارك في الدرجة الثانية بالدورى السعودى، بأربعة أهداف مقابل واحد.

ودخل الهلال مواجهة عرعر، بتشكيل به العديد من الأسماء الكبيرة؛ مثل البرازيلي كارلوس إدواردو، والقائد محمد الشلهوب، والمحترف الكولومبي جوستافو كويلار.

وجاء الشوط الأول، خجول من لاعبي نادي الهلال، فعلى الرغم من السيطرة على الكرة، إلا أنهم فشلوا في تشكيل خطورة حقيقية على مرمى عرعر.

وكاد عرعر أن يحقق المفاجأة الكبرى بالتقدم بهدف في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، عندما أضاع بندر فلاح انقراد أمام الحارس محمد الواكد، عقب لعبة ثنائية رائعة مع أحد زملاءه.

ورغم هذه الفرصة، إلا أن الهلال نجح في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بهدف نظيف، سجله عادل هماني، مدافع عرعر بالخطأ في مرماه في الدقيقة 44، بعد تسديدة من هتان باهبري من ركلة حرة.

وفي الشوط الثاني، واصل عرعر تماسكه أمام الهلال، الذي كثف من هجماته بعض الشيء في محاولة لإحراز أهداف أخرى في المباراة.

ومن تسديدة خرافية في الدقيقة 57 من الناحية اليمنى، سجل القائد الأسطوري محمد الشلهوب، الهدف الثاني لنادي الهلال، قبل أن يضيف البرازيلي كارلوس إدواردو الثالث في الدقيقة 81.

وخلال الوقت بدل الضائع، نجح نادي الهلال في تسجيل الهدف الرابع، عن طريق هتان باهبري، قبل أن يحرز عرعر هدفًا تاريخيًا شرفيًا، لتنتهي المباراة (4-1).
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