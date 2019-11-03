الزراعة تصدر حزمة إرشادات لزراعة القمح.. و«الفلاحين»: مصر الخامسة عالميا في إنتاجه.. و«الزراعيين»: اتباعها يزيد المساحات ويرشد استهلاك المياه.. والاتحاد يناشد الوزارة منع صرف تقاوي الأصناف المحظورة

الفلاحين: مصر الخامسة عالميا في مستوى إنتاجية القمح

تستورد مصر كل عام 7 ملايين طن من القمح لسد احتياجات الجميع ، رغم زيادة مساحات الزراعة منه كل عام.

من جانبها تصدر وزارة الزراعة كل عام حزمة من الإرشادات من أجل مضاعفة إنتاج محصول القمح .





وقال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين، ان القمح يتربع علي عرش المحاصيل الأساسية في مصر؛ حيث تبدأ زراعته في شهر نوفمبر من كل عام ليتم حصاده بعد امتلاء السنابل وتصلب الحبوب في شهر ابريل ونزرع منه 3.2 مليون فدان تقريبا لننتج نحو 9 ملايين طن قمح سنويا بمتوسط إنتاجية 18 أردبا للفدان تقريبا.





ولفت إلى أنه رغم أن مصر تستورد نحو 7 ملايين طن قمح سنويا لسد الاحتياجات المحلية من الأقماح؛ حيث يستهلك المصريون نحو 16 مليون طن قمح سنويا إلا أن الدولة قامت بمجهودات كبيره في الطريق لتقليل الفجوه ما بين الانتاج والاستهلاك بطرق شتى؛ حيث استطاع خبراء الزراعة المصريون استنباط أصناف من الاقماح عالية الإنتاجية وذات جودة عالية ومقاومة للأمراض حتى احتلت مصر المركز الخامس عالميا في مستوى إنتاجية الوحدة المنزرعة من القمح.





وتم ابتكار طرق جديدة لزراعة القمح توفر المياه وتعطي انتاجية عالية بعد ان كانت طريقة البدار هي الطريقة السائدة، فبعد الزراعة بالتسطير ابتكرت طرق الزراعة على مصاطب حيث ترشد استهلاك المياه والسماد والتقاوي .





وأكد أن مقاومة اي صنف للامراض تكسر بعد فترة لذلك علماء الزراعة المصريين دائمي العمل علي استنباط اصناف لها صفة الثبات في مقاومة الأمراض لأطول مدة ممكنة .





واوضح ابو صدام انه للاهمية الشديدة للقمح وللتغلب على مشاكل التخزين في الشون القديمه لما كانت تسببه من فقد كميات كبيرة من الأقماح نتيجة سوء التخزين وتعرض القمح للإصابة بالفطريات والملوثات قامت الدولة بإنشاء صوامع حديثة لتخزين الاقماح وتطبيق النظم الحديثة في إدارتها حتي وصلت السعة التخزينية نحو 4 ملايين طن من الأقماح .





و التزمت الدوله بشراء محصول القمح باسعار تحقق هامش ربح معقول المزارعين ، وصرف مستحقاتهم في فترة وجيزه، حيث تم شراء محصول الموسم الماضي على سعر 685 جنيهًا لدرجة نقاوة 23.5 وسعر 670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23 وسعر 655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5 .





واضاف ابو صدام ان التزام المزارعين بالإرشادات التي تنشرها وزارة الزراعة من حيث الأصناف التي تزرع ومكان زراعتها ووقت زراعتها يساهم في زيادة الإنتاجية وتقليل المخاطر ، مشيرا إلى أنه ولكسر بعض الأصناف لمرض الصدأ الأصفر العام الماضي فإنه يراعي عدم زراعة الصنف جيزة 11 والصنف سدس 12 والصنف شندويل بمحافظات الوجه البحري .





ويمكن لمزارعي الوجه البحري زراعة الأصناف جيزة 168-وجيزة 171-ومصر1-ومصر2- وجميزة 9-وجميزة 12-وسخا94- وسدس14 .





وناشد فريد واصل ، نقيب المنتجين الزراعيين ، بضرورة توصيل إرشادات وزارة الزراعة لزراعة القمح إلي جميع الفلاحين ولابد من توعيتهم بها ، بحيث نستطيع توصيل الإرشادات اليهم ، معلقا :"لا يمكن للمزارع أن يذهب إلي المراكز الاسترشدية بالمدن ليستمع اليها لبعد المسافات".





وأضاف "واصل" في تصريحات لـ"صدي البلد" أن ارشادات زراعة القمح تؤدي إلي زيادة المساحات وبالتالي مضاعفة الانتاجية ، ولكنها من الصعب أن نعتمد عليها ونوقف عملية الاستيراد ، لافتا إلي أننا نستهلك 17 مليون طن ، في حين أننا ننتج 7 ملايين طن فقط .





وكشف " نقيب المنتحين الزراعيين " عن نتائج اتباع الإرشادات من قبل الفلاحين والتي من أهمها ترشيد استهلاك المياه مع زيادة الانتاج من القمح وتقليل تكلفته ، مشيرا إلي أننا لدينا فجوة كبيرة في محصول القمح ما بين الاستهلاك والانتاج لذا لابد من توسيع المساحات .





وطالب الجهات المعنية والبحث العلمي بمحاولة استنباط سلالات جديدة من القمح بحيث يزيد الانتاج وبالتالي نسد احتياجات المصريين منه ونوفر فرق العملة التي نحتاجها للإستيراد .





و أكد محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين، أنه حدثت إصابات كثيرة في محصول القمح وتلف بسبب عدم اتباع المزارعين لإرشادات زراعته، وذلك رغم من المساحات الكبيرة التي كانت مزروعة من المحصول.





وناشد " فرج" في تصريحات لـ "صدي البلد"، وزارة الزراعة بضرورة منع تقاوي القمح للأصناف المحظور زراعتها، حيث أنه مازال يتم توزيع تقاوي تلك المحاصيل بالجمعيات الزراعية مع عدم توعية من الفلاخين فبالتالي سيقبلون علي زراعتها مرة أخري.





وأضاف "رئيس اتحاد الفلاحين " أنه لابد من تشديد الرقابة من قبل الوزارة علي اتباع الارشادات من أجل الوصول الي النتائج المنشودة والتي من أهمها زيادة الإنتاج وترشيد استخدام المياه .



