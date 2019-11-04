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اقتصاد

الإمارات تستهدف زيادة التوطين بالقطاع المصرفي إلى 40%

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 02:59 ص
الإمارات تستهدف زيادة
الإمارات تستهدف زيادة التوطين بالقطاع المصرفى إلى 40%
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وكالات
قال محافظ المصرف المركزى الإماراتى مبارك راشد المنصوري، إن المصرف يستهدف زيادة نسب التوطين فى القطاع المصرفى إلى 40% خلال الثلاثة سنوات القادمة.

ووفقا لموقع "البيان" الإماراتي، قال محافظ المصرف المركزى، فى كلمته اليوم خلال ملتقى مصارف الشرق الأوسط المنعقد بأبوظبى، إن نسبة التوطين فى القطاع المصرفى حاليا بلغت 26.1% ومن المستهدف زيادتها إلى 40% خلال الـ 3 سنوات القادمة.

وأضاف المنصورى، أن الاقتصاد الوطنى الإماراتى يواصل النمو بوتيرة جيدة، حيث من المتوقع أن ينمو بنسبة 2.4% فى 2019.

وأوضح، أن القطاع المصرفى الإماراتى الأكبر حجما فى الشرق الأوسط وأفريقيا من ناحية الأصول مع تخطيها حاجز 3 تريليون درهم بنهاية سبتمبر الماضى، وأشار، إلى أن القطاع المصرفى فى الدولة يتمتع بسيولة مرتفعة.
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