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تعليم

الإعلام الرقمي ومداخل الإلحاد.. ندوة تثقيفية بإعلام الأزهر 11 نوفمبر

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:57 ص
الإعلام الرقمي ومداخل
الإعلام الرقمي ومداخل الإلحاد .. ندوة تثقيفية بإعلام الأزهر
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محمد شحتة
تنظم كلية الإعلام بجامعة الازهر، ندوة تثقيفية بعنوان "الإعلام الرقمي ومداخل الإلحاد" وذلك يوم الإثنين المقبل الموافق الحادي عشر من نوفمبر.

يحاضر في الندوة، التي ستعقد في قاعة المناقشات بالكلية، الدكتور صلاح العادلي أمين عام هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف، والدكتور رضا عبد الواجد، وكيل كلية الإعلام وأستاذ الصحافة بها، ويدير الندوة الدكتور إسلام عبد الرؤوف، المدرس بقسم الإذاعة والتليفزيون بالكلية.


يأتي ذلك في إطار فعاليات الموسم الثقافي الذي تستهله الكلية بلقاءات تناقش مشكلات الشباب في ظل تطور الإعلام الرقمي ومنصاته المتنوعة، وما يمكن معه توعية الطلاب بمخاطر الأفكار المضللة التي تنتشر في الفضاء الرقمي وتستهدف بث سمومها ببطء في عقولهم والنيل من ثوابتهم.
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