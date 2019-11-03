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أخبار العالم

آبي أحمد يعلن عدد ضحايا الاحتجاجات في إثيوبيا.. والبابا فرنسيس يعلق

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 09:07 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى احتجاجات الشهر الماضي، ليصل إلى 86 قتيلا، داعيا المواطنين إلى "مقاومة القوى التي تهدد بوقف تقدم البلاد"، فيما علق بابا الفاتيكان فرنسيس على الأحداث، معربا عن "ألمه".

وقال آبي أحمد في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز": "يتعين علينا وقف هذه القوى التي تحاول جرنا خطوتين إلى الوراء، كلما تحركنا خطوة إلى الأمام".

وأضاف آبي أحمد أن معظم القتلى من العرقين الأمهري وأورومو، مضيفا أنهم من المسلمين والمسيحيين.

وكان أنصار الناشط جوهر محمد قد خرجوا إلى الشوارع يومي 23 و24 أكتوبر للاحتجاج، بعد أن قال إن الشرطة طوقت منزله في العاصمة أديس أبابا، وحاولت سحب حراسه.

من جانبه، علق البابا فرنسيس على الأحداث، بالقول إنه "يشعر بالألم بسبب أعمال العنف الأخيرة ضد المسيحيين الأرثوذكس في إثيوبيا"، وذلك في رسالة الأحد في ساحة القديس بطرس بعد القداس التقليدي.

وأضاف: "أشعر بالحزن للعنف ضد المسيحيين في الكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية، أعبر عن قربي من هذه الكنيسة الحبيبة وبطريركها، الأخ العزيز أبونا ماتياس".

ونددت الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية برد فعل الحكومة قبل أسبوع، مؤكدة أنها "فشلت في واجبها لحماية الناس".
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