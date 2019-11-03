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بقيمة 275 مليار جنيه.. أحمد موسى: المشروعات القومية تعود بالخير على المصريين

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 09:26 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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حمزة شعيب
أكد الإعلامى أحمد موسى، أن سيناء تشهد طفرة غير مسبوقة على مستوى المشروعات، موضحا "الإرهاب لم يمنع التنمية فى سيناء".

تابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "إحنا بنعمر الصحراء ودورنا نبنى وننمى سيناء ونحارب الإرهاب، مردفا: "إيد بتبني وإيد شايلة السلاح وبتحارب الإرهاب".

وأشار إلى أن المواطن هو المستفيد الوحيد من المشاريع القومية التى تنفذها الدولة، مضيفا:"المشاريع القومية التى تنفذها الدولة وصلت قيمتها إلى 275 مليار جنيه وستعود على المصريين بالخير قريبا".
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