"عديل" البغدادي سلمه للأمريكان وفضح شبكة التنظيم.. تعرف عليه.. فيديو

أعدت مؤسسة "ماعت" تقريرا بالفيديو يكشف تفاصيل جديدة عن الرجل الذى أبلغ عن أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي، وهو محمد علي ساجت، الذى ساعد بشكل كبير في تزويد السلطات بمعلومات عن مكان اختباء البغدادي، وتحركاته السابقة بين سوريا والعراق.



وكشف، التقرير أن محمد علي ساجت، الذي أبلغ عن مكان زعيم تنظيم داعش الإرهابي، هو عديل البغدادي، وأثناء القبض عليه في العراق، أقر بكل المعلومات المتعلقة بتنظيم داعش الإرهابي وأماكنهم.



وتابع التقرير أن الاعترافات التى أقر بها عديل البغدادي، كشفت عن معلومات صادمة عن حياتهم، إضافة إلى الأزمات التى يمر بها التنظيم في الوقت الحالي، والانشقاقات الداخلية التي تضرب التنظيم من الداخل.





