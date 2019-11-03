هاني توفيق يكشف أسباب صعوبة تطبيق نظام العملة الرقمية في مصر

قال هاني توفيق، رئيس الجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر السابق، إن العملة الرقمية يجب أن يكون وراءها بنك مركزي وأصول نقدية لمراقبتها والمحافظة على قيمتها، لافتًا إلى أنه من الصعب تطبيق نظام العملة الرقمية في عام بمصر لأنها تحتاج إلى مراحل للتدريب.





وأضاف هاني توفيق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم عبر برنامج "مانشيت" المُذاع عبر فضائية "On E"، إن العملة الرقمية ضمن منظومة الشمول المالي لمنع الفساد والتهرب من الضرائب، مشيرًا إلى أن استخدام العملات الرقمية سيكون عن طريق وضع المال في البنوك وأخذ الرصيد على الجهاز الإلكتروني الخاص.





وأوضح هاني توفيق، أن هذا النظام مأمن بشكل كبير ولا يمكن اختراقه؛ لإنهاء عملية التعامل النقدي المباشر، وأكد أنهم سيواجهون مشاكل في بداية تطبيق العملة الرقمية.



