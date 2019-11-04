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بين الناس

تبرعت بفص كبد.. هدى تناشد وزارة الصحة استكمال علاج والدها

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 07:31 ص
صدى البلد
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وسام مختار
تعاني الفتاة العشرينية البحث عن علاج لأبيها المريض، فلم تجد إلا أن تضحي من أجل أن يعيش أبوها ما تبقى من عمره، وتقول هدى حلمي محمد، البالغة من العمر ٢٠ عاما، وتقيم بالدقهلية، إنها بحثت عن علاج لمرض أبيها ، حيث تعرض لتليف في الكبد، وشخص الأطباء بسرعة إجراء زراعة كبد من أجل إنقاذ حياته ، حيث تكبدت الأسرة الكثير حتى يتماثل للشفاء فلم تجد ابنته إلا أن تتبرع بفص من الكبد لإنقاذ أبيها من المرض.

وتناشد هدى ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة ، و فاعلى الخير من أصحاب القلوب الرحيمة، مساعدة والدها في توفير العلاج اللازم نظرا لظروفه المعيشية والصحية الحرجة الأولى بالرعاية والاهتمام.

للتواصل مع الحالة : ٠١٢٠٤٥٩٥٥٣٣

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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