عجوز لأصحاب القلوب الرحيمة: أحتاج للمساعدة لتربية أحفادي



واختتمت كلامها: كل ما أتمناه هو مساعدة مالية تساندنى على الحياة وعلى تربية أحفادي.



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عانت كثيرًا قسوة الفقر الذى يلازمها، الحاجة آمنة محمود، البالغة من العمر 80 عامًا، وتقيم بداير الناحية في حى الدقي.وتقول في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : حالى على قدى وظروف معيشتى صعبة، ومفيش حد يراعيني، وابنى توفى وترك لى طفلين أعولهم، ومصدر رزقي الوحيد معاش ٣٢٠ جنيه، بدفع منهم ٥٠ جنيه إيجار للسكن، والباقي لا يكفي.وأضافت: أعانى وجع عينيا ورجلي، مفيش حد يصرف عليا، وأنا كبرت في السن ولا أستطيع العمل، وعايشة على مساعدة الجيران لي.