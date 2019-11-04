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بين الناس

عجوز لأصحاب القلوب الرحيمة: أحتاج للمساعدة لتربية أحفادي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:06 ص
صدى البلد
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وسام مختار
عانت كثيرًا قسوة الفقر الذى يلازمها، الحاجة آمنة محمود، البالغة من العمر 80 عامًا، وتقيم بداير الناحية في حى الدقي.

وتقول في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : حالى على قدى وظروف معيشتى صعبة، ومفيش حد يراعيني، وابنى توفى وترك لى طفلين أعولهم، ومصدر رزقي الوحيد معاش ٣٢٠ جنيه، بدفع منهم ٥٠ جنيه إيجار للسكن، والباقي لا يكفي.

وأضافت: أعانى وجع عينيا ورجلي، مفيش حد يصرف عليا، وأنا كبرت في السن ولا أستطيع العمل، وعايشة على مساعدة الجيران لي.

واختتمت كلامها: كل ما أتمناه هو مساعدة مالية تساندنى على الحياة وعلى تربية أحفادي.

للتواصل مع الحالة: ٠١١٠٢١٨٨٦٦٢

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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