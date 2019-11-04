Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

سكان شارع مسجد الوطنية فى جسر السويس يشكون وجود كابلات كهرباء مكشوفة

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 11:01 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
استغاث المواطن أشرف القطان ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود كابلات كهرباء خارجيه فوق الأرض بشارع 137 من شارع مسجد الوطنية خلف حديقة بدر جسر السويس القاهرة.

وقال فى رسالته: نعانى نحن سكان شارع 137 من شارع مسجد الوطنية خلف حديقة بدر جسر السويس القاهرة من وجود كابلات كهرباء خارجية بالشارع وتم عمل عدة شكاوى للحى وللمحافظة وشركة الكهرباء خوفا من صعق المواطنين ولكن لم يستجب أحد حتى الآن.

للتواصل مع الشاكى : 01005417655

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهالى الأربعين بعين شمس : الورش تؤذي صحة أولادنا

مصائد الموت.. سكان مجاورة 4 بالشروق يشكون من بيارة صرف مكشوفة

كابل مكشوف بالشارع الجديد فى المرج الغربية يهدد حياة المواطنين

سكان المسلمية بـ صان الحجر في الشرقية يشكون سوء حال الصرف الصحي

سكان شارع عبد الفتاح الطلخاوى بالعجمى يشكون من الصرف الصحى

أهالي الإسكندرية يشكون وجود كابلات كهرباء مكشوفة بمنطقة فلمنج

ترشيحاتنا

رغم اعتذاره عن لازم تتضرب بالجزمة..ريهام سعيد تقصف جبهة جورج قرداحي

الفرصة الأخيرة لأصحاب هذا الهاتف.. حدثوه فورًا قبل أن يغلق للأبد

هل يجوز تقسيط الزكاة؟.. الإفتاء تجيب

بعد سبها لـ متحدث الجيش الإسرائيلي.. رواد تويتر يشيدون بـ إليسا

بمساعدة زوجته.. إحباط تهريب تاجر مخدرات من الشرطة في بورسعيد

مش هتصدقي.. اقضي على كابوس الكرش بكوبين من هذا المشروب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دمية لإعدام راجح ضمن زينة الفرح.. شهيد الشهامة محمود البنا بطل عرس في المنوفية.. فيديو

بمكياج هادئ وإطلالات أنيقة.. فيفى عبده تتألق فى أحدث جلسة تصوير

مين أحلى.. نجمات تألقن بـ فستان الزفاف على منصات عروض الأزياء