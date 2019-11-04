سكان شارع مسجد الوطنية فى جسر السويس يشكون وجود كابلات كهرباء مكشوفة

استغاث المواطن أشرف القطان ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود كابلات كهرباء خارجيه فوق الأرض بشارع 137 من شارع مسجد الوطنية خلف حديقة بدر جسر السويس القاهرة.



وقال فى رسالته: نعانى نحن سكان شارع 137 من شارع مسجد الوطنية خلف حديقة بدر جسر السويس القاهرة من وجود كابلات كهرباء خارجية بالشارع وتم عمل عدة شكاوى للحى وللمحافظة وشركة الكهرباء خوفا من صعق المواطنين ولكن لم يستجب أحد حتى الآن.



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