30 صورة من المؤتمر الدولي لعلماء المصريات.. ووزير الآثار: اجتمعنا لكشف أسرار أعظم وأقدم حضارات الدنيا



ونوه د. مصطفى وزيري الامين العام للمجلس الأعلى للآثار الى اهم الاكتشافات الأثرية الحديثة ومن أهمها خبيئة العساسيف التي كشف فيها عن ٣٠ تابوتا ملونا ومعلقا من عصر الاسرة ٢٢ والتي ستنقل إلى المتحف المصري الكبير.



جدير بالذكر أن عدد المشاركين في هذه الدورة وصل ما يقرُب من 600 عالم وأستاذ ودارس ومحب لعلم المصريات من مصر ومن اكثر من ٣٠ دولة، يُشاركون بـ٣٧٥ ورقة بحثية من بينهم ما يقرب من ١٠٠ طالب مصري وأجنبي.

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، افتتح الدكتور خالد العناني وزير الآثار، الدورة الثانية عشرة للمؤتمر الدولي لعلماء المصريات والذي تستضيفه القاهرة في الفترة من 3 إلى 8 نوفمبر2019، وحضرته كاميرا موقع صدي البلد وننشر منه 30 صورة.الافتتاح جاء اليوم الأحد بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ووزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة ومحافظ الفيوم السابق، ووزراء الآثار الدكتور زاهي حواس والدكتور محمد ابراهيم والدكتور ممدوح الدماطي، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان.وخلال الكلمة التي القاها وزير الآثار أشار إلى أنه لمن دواعي الفخر التواجد في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الثاني عشر لعلماء المصريات، الذي تستضيفه مصر للمرة الرابعة في تاريخه، حيث انعقدت دورته الأولى عام 1976 في مصر البلد التي سُمي باسمها هذا العلم الشيق، بالإضافة إلى دورتيه الخامسة عام 1988 والثامنة عام 2000.وأضاف العناني "يقينًا من الإدارة المصرية ممثلةً في وزارة الآثار بأهمية صيانة والحفاظ على هذا الإرث الحضاري الفريد، ولتعظيم الاستفادة منه، وكذلك لتقديم عناصر جذب جديدة ومتميزة لضيوف مصر من السائحين من كل دول العالم.وتابع: اسمحوا لي أن أغتنم فرصة تشريفكم لنا للتحدث إليكم عن أهم الأحداث الأثرية التي جرت بمصر منذ انتهاء دورة المؤتمر الحادية عشرة في فلورنس في أغسطس 2015، لقد تم خلال السنوات الماضية بفضل الله ثم بفضل دعم سياسي ومالي منقطع النظير من السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والحكومة المصرية، شهدت السنوات القليلة الماضية إنجازات كبيرة في مجال الآثار المصرية، تنوعت بين تنفيذ مشروعات متاحف وتطوير وصيانة وترميم لمواقع أثرية في مختلف محافظات مصر، كما زاد عدد البعثات الأثرية المصرية والأجنبية العاملة بمصر مما نتج عنه اكتشافات أثرية هامة."وأشار وزير الآثار إلى النجاحات التي حققتها وزارتا الآثار والخارجية في ملف استرداد الآثار المصرية المهربة، حيث استطاعتا استرداد أكثر من ألف قطعة أثرية من أكثر من ١٥ دولة، لعل من أشهرها والذي تم استرداده مؤخرًا التابوت المُذهب لنجم-عنخ والمعروض حاليًا بقاعة العرض بالمتحف القومي للحضارة المصرية.وشهدت أيضًا الأعوام القليلة الماضية تنظيم عدة معارض آثار مصرية مؤقتة جابت العالم، باليابان وسويسرا وفرنسا وإنجلترا وإيطاليا وموناكو وكازاخستان وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، وعلى صعيد آخر، يُشرفني أمام حضراتكم ولأول مرة اليوم إطلاق النسخة التجريبية من الموقع الإلكتروني الجديد الخاص بآثار مصر والذي يتم إعداده بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باللغتين العربية والإنجليزية.وتابع: التقينا وتجمَّعنا من كل دول العالم لغاية واحدة وهدف واحد وهو علم المصريات، لكشف ونهل المزيد من بحر أسرار أعظم وأقدم حضارات الدنيا، من خلال مناقشة محاور هامة من تاريخ مصر القديم، الطرق الحديثة المستخدمة فى أعمال الحفائر الأثرية، الأسس العلمية لإدارة المواقع الأثرية والترميم وعلوم الآثار والتكنولوجيا، المتاحف، إضافة إلى الفن والعمارة، واللغة والأدب، والمعتقدات الدينية، والحياة الاجتماعية فى مصر القديمة.