الداخلية في يوم.. 6 مليارات جنيه وضبط قضايا تهرب ضريبي وسرقة كهرباء وأموال عامة.. القبض على مندوب شرطة انتحل صفة ضابط وبحوزته لاسلكي مسروق وحشيش في سوهاج

الداخلية فى يوم:

- بـ نحو 6 مليارات جنيه وربع.. الداخلية تضبط قضايا تهرب ضريبي وسرقة كهرباء وأموال عامة - سارع لتركيب الملصق الإلكترونى على سيارتك.. أهداف ومميزات المنظومة الجديدة - ضبط مصنع غير مرخص لقطع غيار السيارات بالقليوبية - ضبط 6 قضايا تهريب وقضيتين مخدرات بمنافذ الجمهورية خلال 24 ساعة - ضبط مندوب شرطة انتحل صفة ضابط وبحوزته لاسلكي مسروق وحشيش في سوهاج - ضبط 20 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر في حملة تموينية بالغربية









شهد اليوم العديد من الأحداث الهامة من اخبار الحوادث، ونجحت جهود وزارة الداخلية فى ضبط العديد من القضايا وكشف غموض وقائع جريمة فى عدة محافظات، وكذلك شنها للعديد من الحملات الامنية على البؤر الإجرامية والخارجين عن القانون، ومن خلال ذلك التقرير نرصد أبرز تلك الجهود.





أعلنت وزارة الداخلية عن جهود استهداف البؤر الإجرامية وحائزي الأسلحة النارية، فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد.





وواصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقًا وقطاع الأمن المركزى، أسفرت جهودها خلال شهر عن ضبط 32000 قضية تموينية متنوعة.





وضمت القضايا 401 قضية أسطوانات غاز، بمضبوطات بلغت 9688 إسطوانة، و108 قضايا مواد بترولية بمضبوطات بلغت 1188858 لترا، و427 قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء ، بمضبوطات بلغت 115,632 طن – 45993 عبوة سلع غذائية وتموينية متنوعة.





كذلك تم ضبط 79 قضية إستيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت (126,393 طن– 2352 عبوة – 42788 قطعة) سلع مُدعمة متنوعة.





كما تم ضبط 294867 حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 215,364,65 – مائتان وخمسة عشر مليونًا وثلاثمائة وأربعة وستون ألف وستمائة وواحد وخمسون جنيهًا.





وفي مجال جرائم الاموال العامة أسفرت جهودها خلال شهر عن ضبط 57 قضية متنوعة متمثلة فى (طلب رشوة - احتيال مصرفى – اختلاس مال عام - استيلاء على المال العام- غسل أموال - كسب غير مشروع - إتجار فى النقد الأجنبى – تحويلات مالية غير مشروعة – توظيف أموال – تهريب جمركى – إحتيال عبر الإنترنت).. بإجمالى مبالغ بلغت نحو (439,473,723 – أربعمائة تسعة وثلاثون مليونًا وأربعمائة ثلاثة وسبعون ألفًا وسبعمائة ثلاثة وعشرون جنيهًا مصريًا، 2,515,072 –إثنان مليون وخمسمائة وخمسة عشر ألفًا وإثنان وسبعون عملات أجنبية مختلفة).





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.





وفى مجال جرائم التهرب الجمركي أسفرت جهودها خلال شهر عن ضبط 6234 قضية فى مجال الضرائب والرسوم.





وجاءت بيانتهم كالتالي: 643 حالة ضرائب عامة ، وكذا كشف 421 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة ، و349 قضية تهريب جمركى ، (160) سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركى ، وكذا ضبط (55) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة ، و1675 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، (836) حالة تحرى مدين ولجان فحص، وتنفيذ (2095) حكم قضائى، وقد بلغ حجم التعاملات فى تلك القضايا 5,790,274,392 مليار جنيه، وتم إخطار مصلحة الضرائب لفحصها.





وأعلنت وزارة الداخلية، أنه تم البدء في تعميم تركيب الملصق الإلكتروني للمركبات، حيث يتم لصقه في مكان مخصص على الزجاج الأمامي للمركبة.





ويستعرض موقع "صدى البلد" مميزات الملصق الإلكتروني:

- يحتوى الملصق على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلى.

- يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم من خلالها أجهزة وزارة الداخلية المعنية بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها.

- إصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور.

- تحديد مسار حركة المركبات وتصنيفها (سيارة – دراجة نارية – نقل– مقطورة ...) ومدى أحقيتها فى السير فى المسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمى الطرق.

- يُتيح الملصق الإلكترونى لأجهزة وزارة الداخلية وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنيًا، للتعرف على المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص.

- تطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة.

- التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية.





كما هناك عدة أهداف للملصق الإلكترونى الجديد وهى:

- يهدف للتسهيل على جمهور المواطنين فى تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة.

- يتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية (خصم – مخالفة– رسوم...) تشير إلى رسوم العملية والرصيد المتبقى لدى تفعيل هذه المنظومة.

- يساهم الملصق فى رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكترونى يضمن سرعة ضبطها.

- ضبط مخالفات تجاوز السرعة المقررة وتخزين صور المركبات المخالفة إلكترونيًا بقاعدة بيانات مركزية.

- يمكن التعرف على المركبات التى تم تركيب الملصق لها ولم تستخدمه والإخطار بها لضبطها تنفيذًا لقانون المرور.





وكانت وزارة الداخلية اهابت بالمواطنين من مالكى المركبات بجميع أنواعها التى تحمل اللوحات ذات الحروف والأرقام، التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى.





وناشدت الوزارة المواطنين من مالكى المركبات عدا الدراجات النارية والتى تحمل لوحات معدنية قديمة "أرقام فقط"، التوجه إلى إدارة المرور المختصة لاستبدالها باللوحات المعدنية المؤمنة "حروف وأرقام"، وذلك بمحافظات "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الوادى الجديد، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، شمال سيناء، مطروح، البحر الأحمر، أسوان، أسيوط" كمرحلة أولى، تمهيدًا لتنفيذ منظومة مرورية إلكترونية على جميع محافظات الجمهورية عقب استكمال تدبير اللوحات المعدنية المؤمنة لباقى المحافظات.





يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق قواعد قانون المرور على نحو متطور يحقق التيسير لجميع مستخدمى الطرق من خلال إدارة الحركة المرورية إلكترونيًا بطريقة علمية تهدف لرفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الانضباط على الطرق، كما تتيح المنظومة آلية التعرف على المركبات المبلغ بسرقتها والمطلوبة أمنيًا، كما تتيح إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية وإخطار غرف عمليات إدارات المرور لتتمكن من إرشاد مستخدمى الطرق لأفضل المسارات البديلة، وذلك من خلال ربط الملصق الإلكترونى مع مركز معلومات المرور إلكترونيًا، وذلك فى ضوء البدء فى إستحداث منظومة مرورية إلكترونية متكاملة.





وضبطت مباحث التموين بمركز سمنود بمحافظة الغربية اليوم 20 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر فى حملة تموينية مكبرة بدائرة مركز سمنود قبل بيعها للجمهور.





تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث تموين الغربية، يفيد بتمكن الرائد أحمد زاريد رئيس مباحث تموين المحلة وسمنود وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط تاجر بنطاق مركز سمنود، لحيازته 20 ألف عبوة سجائر مهربة من سداد الرسوم الجمركية "مجهولة المصدر"، والمحظور تداولها بالأسواق، حال قيادته سيارة للاتجار بها فى السوق السوداء لحسابه الشخصي دون وجه حق، وبغرض التربح ماليا كما تم التحفظ على المضبوطات .





وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





وتمكنت الاجهزة الأمنية بسوهاج من ضبط مندوب شرطه من دائرة قسم شرطة جرجا، لإنتحاله صفة ضابط شرطة أثناء استقلاله قطار وحيازته جهاز لاسلكي، مسروق منذ ثورة ٢٥ يناير من قطاع أمن للقاهرة، كما ضبط بحوزته ٣ قطع لمخدر الحشيش، و٦ أقراص مخدرة.





تلقي مأمور قسم شرطة أول سوهاج محضرا محررا بمعرفة ضباط مباحث السكة الحديد يفيد بضبط "هانى. ف. ج" يعمل مندوب شرطه، بقسم شرطة جرجا، داخل قطار vip رقم ٩٧٧ عقب استقلاله من محطة جرجا بعد أن تم الاشتباه فيه لارتداءه جراب فخذ به طبنجة، وجهاز لاسلكى ، تذكره نصف ضباط شرطه.





وبتفتيشه عثر بحوزته على ٣ قطع بنية اللون يشتبه أن تكون لجوهر الحشيش المخدر، و٦ أقراص لمواد مخدرة، وبمواجهته بحيازة الجهاز اللاسلكى أفاد بأنه تحصل علي الجهاز المضبوط من أحد الخارجين عن القانون في اعقاب ثورة ٢٥ يناير اثناء عمله بقطاع أمن القاهرة ومحتفظ به منذ عام ٢٠١١، والمواد المخدرة بغرض التعاطي.





وبعرض المتهم علي النيابة العامة امرت بحبسه ٤ ايام علي ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث بالتحري في الواقعة.





وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 6 قضايا تهريب (ملابس أجنبية الصنع –سجائر إلكترونية- مستحضرات تجميل- حديد خردة- شيشة إلكترونية بمشتملاتها) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا (266,750 جنيه).





وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط قضية تهريب، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة تم ضبط 2 قضية تهريب مواد مخدرة، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 58 قضية (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى ، مخالفات السائقين، مخالفات العاملين، عدم حمل تحقيق شخصية، نصب)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1621 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 209 حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات" تم ضبط قضية متنوعة .





تم اتخاذ الإجراءات القانونية .





وألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على مسئول مصنع قطع غيار سيارات غير مرخص بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.





تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث تموين القليوبية بضبط مسئول مخزن لتجارة قطع غيار السيارات دون ترخيص بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان لتجميعه 13112 ألف قطعة غيار سيارات دون فواتير وإعادة تعبئتها وتدوين عليها أسماء وعلامات مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات ذات منشأ أجنبى عن طريق دمغ بلد المنشأ على القطعة بماكينة ليزر "خلافا للحقيقة" لتضليل الجهات الرقابية .



