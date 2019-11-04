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اقتصاد

الصين تسجل زيادة فى مبيعات السيارات المستعملة فى سبتمبر

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 04:01 ص
مبيعات السيارات المستعملة
مبيعات السيارات المستعملة
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وكالات
قفزت مبيعات السيارات المستعملة في الصين بنسبة 7.4% في سبتمبر الماضي، وفقًا لما أظهره تقرير حديث صادر عن رابطة تجار السيارات الصينية، وأوضحت البيانات التي كشفت عنها الرابطة ونشرتها وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية للأنباء أن إجمالي السيارات المستعملة البالغ عددها 1.31 مليون وحدة قد ارتفع في سبتمبر الماضي.

وبلغ إجمالي عدد السيارات المستعملة التي تم بيعها خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر، 10.59 مليون وحدة، بزيادة نسبتها 4.3% على أساس سنوي، وزاد معدل نمو مبيعات السيارات المستعملة بأسرع من السيارات الجديدة بواقع 14.6 نقطة مئوية في الشهور التسعة الأولى من العام.

وارتفع معدل مبيعات السيارات المستعملة مقابل نظيرتها الجديدة إلى ما نسبته 0.58% في الشهور التسعة الأولى من 2019، من 0.49% في العام الماضي، وبفضل إلغاء سياسة فرض قيود على نقل السيارات المستعملة، بلغ العدد الإجمالي لهذا النوع من المركبات التي تم نقلها إلى أماكن أخرى 3.07 مليون وحدة، ما يمثل ما نسبته 29% من إجمالي مبيعات السيارات المستعملة، ويزيد هذا المعدل بواقع 3.6 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي.

ويستمر النشاط في سوق السيارات المستعملة، ليخفف بذلك الضغوط الواقعة على استهلاك السيارات الجديدة، ويصبح قوة محركة جديدة تحفز معدلات استهلاك السيارات، وفقا للتقرير.
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