مصري وياباني وألماني وأمريكي.. تكريم 4 علماء آثار في المؤتمر الدولي للمصريات.. صور

كرم الدكتور خالد العناني وزير الأثار عددا من علماء الآثار اليوم الأحد، وذلك لما بذلوه من جهود وعطاء لمصر و لعلم المصريات والآثار المصرية داخل مصر وخارجها.



التكريم جاء على هامش انطلاق الدورة الثانية عشر للمؤتمر الدولي لعلماء المصريات، والتي تستضيفها القاهرة في الفترة من 3 إلى 8 نوفمبر الحالي.



والمكرمون هم عالم الآثار الالماني الدكتور ستيفان زايلدن مايو مدير معهد الآثار الألماني بالقاهرة، وعالم الآثار الياباني ساكوچي يوشيمورا، وعالم الآثار الأمريكي الدكتور مارك لينر، وعالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس.



وعقب صعود حواس ضجت القاعة بالتصفيق، خاصة أنه يحظى بتقدير علماء الأثار داخل مصر وخارجها، فيما أكد وزير الآثار على أن تكيم هؤلاء العلماء لما ساهموا به من جهد وعمل في رفعة شأن الآثار المصرية.



يذكر أن عدد المشاركين في هذه الدورة وصل ما يقرُب من 600 عالم وأستاذ ودارس ومحب لعلم المصريات من مصر ومن اكثر من 30 دولة، يُشاركون بـ375 ورقة بحثية من بينهم ما يقرب من 100 طالب مصري وأجنبي.