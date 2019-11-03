أحمد موسى: الدولة تبني محطات تحلية المياه حتى لا تترك المواطن فريسة للأمراض ..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة تدشن محطات تحلية المياه كي لا تترك المواطن فريسة للأمراض، مضيفًا أن المياه التي يتم تحليتها تكفي كل احتياجات المواطن.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الدولة بدأت العمران بإنشاء الطرق ثم تكوين مجتمعات عمرانية حولها، يعمل بها المصريين ليلًا ونهارًا.



