أحمد موسى: الدولة تبني محطات تحلية المياه حتى لا تترك المواطن فريسة للأمراض ..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة تدشن محطات تحلية المياه كي لا تترك المواطن فريسة للأمراض، مضيفًا أن المياه التي يتم تحليتها تكفي كل احتياجات المواطن.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الدولة بدأت العمران بإنشاء الطرق ثم تكوين مجتمعات عمرانية حولها، يعمل بها المصريين ليلًا ونهارًا.
وأكد الإعلامي أحمد موسى، أنه لن يستطيع أحد أن يوقف حركة التنمية التي تقوم بها الدولة في كل محافظات الجمهورية على حد سواء، وتم افتتاح أول مجمع سكني مكون من 100 منزل في شمال سيناء، متكامل من جميع مستلزمات الحياة، مساجد، ومدارس، ومستشفيات، ومرافق كاملة، إلى جانب تأهيل الأراضي للزراعة لإنتاج ما يحتاجه المواطنين من محاصيل.