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سيارات

10 نصائح ذهبية قبل بيع سيارتك المستعملة

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:12 م
نصائح قبل بيع سياراتك
نصائح قبل بيع سياراتك المستعملة
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خالد محيي الدين
يلجأ الكثير من مالكي السيارات لبيع مركباتهم او استبدالها بسيارات أخري، ولكن ينسي البعض الاهتمام بمجموعة من الأمور قد تساعده علي الإسراع في عملية البيع والحصول علي أفضل سعر.

في صدد ذلك نقدم لكم مجموعة من النصائح الهامة قبل بيع سياراتكم..

_ يجب عليك في البداية الاهتمام بكل الصيانات الدورية الخاصة بسيارتك، حتي تستطيع بيعها بشكل أسرع والحصول علي أفضل سعر.

- جهز سيارتك للكشف عليها في أحد مراكز الصيانه للتعرف علي كل مواضع التلف، حتي تكون ملما بكل مشاكلها خلال البيع.

- الكشف عن وجود اي تسريب للماء او الزيت داخل السيارة، نظرا لتقليل تلك المشاكل من سعر السيارة بشكل كبير.

- في حال وجود أي صدمات قديمة او اعوجاج في الصاج يجب ردها علي البارد حتي تبدو السيارة بشكل أفضل.

- قم بغسيل المقصورة الداخلية "التابلوه" جيدا، حتي تبدو السيارة بشكل لائق.

- حاول إصلاح كل مواضع التلف داخل السيارة مثل السماعات والأزرار الداخلية.

- تأكد من عمل إضاءة التابلوه، نظرا لقلة تكلفة صيانة تلك الاجزاء.

- تأكد من دفع كل المخالفات الخاصة بسيارتك.
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