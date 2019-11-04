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تعليم

جامعة القاهرة تكرم علماءها المنشورة بحوثهم دوليا

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 04:54 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ياسمين سامي
تنظم جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، احتفالية "النشر العلمي الدولي الإصدار 24" لتكريم أعضاء هيئة التدريس والباحثين بمختلف كليات ومعاهد الجامعة الذين نشروا بحوثهم في مجلات علمية دولية باسم جامعة القاهرة خلال عام 2018، وتوزيع مكافآت النشر الدولي وشهادات التقدير، وذلك ظهر اليوم الإثنين، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، إن الجامعة حققت تفوقًا على نفسها في النشر الدولي عام 2018 مقارنة بعام 2017؛ وبلغ عدد الأبحاث المنشورة باسم جامعة القاهرة في المجلات الدولية 2636 بحثًا بزيادة 299 بحثًا وبنسبة زيادة 13%.

وأكد الدكتور الخشت، أن الجامعة تسعى لتوفير البيئة الداعمة للباحثين للنهوض بعملية البحث العلمي والنشر الدولي، الذي يُعد من أولويات الجامعة، موضحًا أن الجامعة اهتمت بتيسير سبل النشر في المجلات العلمية المحلية والدولية المرموقة، ومشيرًا إلى أن هذه الإجراءات نتج عنها تطور مستمر وزيادة ملحوظة في معدلات النشر العلمي الدولي باسم جامعة القاهرة.
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