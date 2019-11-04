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اقتصاد

وفد صيني يبحث فرص الاستثمار المشترك مع الإمارات

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 05:01 ص
وفد صيني يبحث فرص
وفد صيني يبحث فرص الاستثمار المشترك مع الإمارات
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وكالات
بحث حميد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتى، خلال لقائه في مقر الغرفة، مع وفد المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية، سبل تفعيل بنود مذكرة التفاهم بين اتحاد غرف الامارات والمجلس الصيني لترويج التجارة الدولية، وإيجاد آليات مشتركة لدعم القطاع الخاص الإماراتي للفعاليات الصينية بالدولة.

وتأتي زيارة الوفد الصيني المكون من 18 شخصًا يمثلون المجالس الفرعية بمختلف المقاطعات الصينية ، للتعرف على ممثلي القطاع الخاص بدولة الإمارات بشكل عام، وبيئة الأعمال في إمارة أبوظبي على وجه الخصوص، وذلك لعقد لقاءات عمل، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار المتاحة لدى الجانبين.


وأكد عبدالله غرير القبيسي، نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي-وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)- أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصنف كثاني أكبر شريك تجاري للصين في العالم، كما أنها أكبر شريك للصين في المنطقة العربية، إذ تستحوذ الدولة على 23% من حجم التجارة العربية مع الصين.

وبذلك تعد دولة الإمارات البوابة الاقتصادية للصادرات الصينية ومحطة مهمة للأعمال والتجارة، حيث أن نحو 60% من التجارة الصينية يعاد تصديرها عبر موانئ الدولة إلى أكثر من 400 مدينة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية قد ارتفع إلى 213.4 مليار درهم خلال عام 2018، وذلك وفق تقديرات رسمية أولية مدعومة بدراسات متخصصة أعدتها وزارة الاقتصاد، أظهرت أيضًا أن هذا الرقم مرشح لبلوغ مستوى 257.6 مليار درهم بحلول عام 2020.
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