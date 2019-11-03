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رياضة

مسح زور.. رسالة نارية من رضا عبدالعال لـ الأهلي والزمالك حول المباريات التمهيدية في دوري الأبطال

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:27 م
مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك
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يسرى غازى
علق رضا عبدالعال نجم النادي الأهلي والزمالك السابق على مستوى أداء قطبي الكرة المصرية فى الأدوار الأولى من دورى أبطال إفريقيا في النسخة الحالية.

وقال رضا عبدالعال فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": مباريات الأهلي والزمالك فى دور الـ 32 ومن قبلها الـ 64 كانت مجرد مسح زور أمام فرق لا تمثل أى تهديد على قطبي الكرة المصرية وليس لها اسم فى مجال كرة القدم.

وأضاف: فى مباريات الأهلي والزمالك فى الأدوار الأولى لم تظهر أي خطورة من جانب المنافسين وخرجت المباريات بأهداف غزيرة وصلت إلى 13 هدفا في مباراتي الذهاب والإياب لقطبي الكرة المصرية فى مرمى الفرق المنافسة.

وأشار إلى أن دور المجموعات سوف يواجه قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك فرقا قوية فى القارة السمراء ولها باع كبير فى الكرة الإفريقية. منوها إلى أنه يتعين على الفريقين الاستعداد جيدا للمنافسين من أجل التأهل إلى الأدوار التالية.
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