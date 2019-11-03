رسميا .. بايرن ميونخ ينهي تعاقده مع كوفاتش

قرر نادي بايرن ميونخ إقالة المدير الفني الكرواتي نيكو كوفاتش المدرب الخاص بالفريق عقب نتيجة المباراة الأخيرة ضد فرانكفورت.



جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل وأكد خلاله خبر الإقالة الذي نشرته صحيفة "بيلد" قبل دقائق.



الجدير بالذكر أن بايرن ميونخ تلقي هزيمة قاسية الجولة الماضية بخمسة أهداف مقابل هدف أمام إنتراخت فرانكفورت .