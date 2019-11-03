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رياضة

حسين السيد وقفشة وأحمد الشيخ يتنزهون داخل حديقة الحيوان فى دبى.. شاهد

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:36 م
حسين السيد
حسين السيد
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محمد بدران
نشر حسين السيد لاعب الاهلى عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورًا للاعبي النادي الأهلي بحديقة الحيوان في مدينة دبي بالإمارات.

وظهر حسين السيد ومجدي قفشة وأحمد الشيخ في صورة لهما مع بعض الحيوانات في نزهة ترفيهية للاعبي الفريق، بعد نهاية المران.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكرا مغلقا في الإمارات استعدادا للمواجهات المهمة التي يخوضها الفريق في المرحلة المقبلة؛ سواء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز أو بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحصل الفريق على راحة من التدريبات اليوم، ووافق الجهاز الفني على قيام اللاعبين بجولة حرة داخل مدينة دبي.

وشهدت تدريبات الأهلي التي تقام في معسكر الإمارات؛ التركيز على الجانب الفني والخططي بصورة كبيرة، من خلال تنفيذ بعض الجمل الفنية التي يرغب الجهاز الفني في تنفيذها خلال المباريات الرسمية.
حسين السيد وقفشة وأحمد الشيخ يتنزهون داخل حديقة الحيوان فى دبى.. شاهد
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