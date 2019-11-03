البابا تواضروس: الله أعطى الإنسان 3 أشياء يفتخر بها وسط الكائنات

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن نهضة الدول تبدأ من الحرفيين، لافتا إلى أن أعمال الحرفيين تمثل بداية العمل القوى في نهضة مصر، وأنه دائما الأعمال الكبيرة تبدأ بالأعمال الصغيرة.



وقال قداسة البابا تواضروس الثاني - خلال لقائه بشباب الحرفيين مساء اليوم بكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بزهراء المعادي بحضور ١٢٠٠ من شباب الحرفيين من إيبارشيتي حلوان المعادي وقطاع كنائس مصر القديمة- إن الله عندما خلق الإنسان أعطاه ثلاثة أشياء يفتخر بها وسط الكائنات الحية، وأن هذه الأشياء هى: عقل تفكر به في كل المجالات، ويد بأصابعها الخمسة تشترك مع عقلك في الابداع، وقلب موجود بداخلك لا يعرفه غير الله وأنت.



وأضاف البابا تواضروس الثاني أنه على الانسان أن يسعى دائما للبناء الروحي لنفسه، من خلال الصلوات المستمرة والسوم وقراءة الكتاب المقدس.



وكرم قداسة البابا تواضروس الثاني الآباء الكهنة والخدام القدامى والحاليين بايبارشيتي حلوان والمعادي وقطاع كنائس مصر القديمة، والذين كان لهم دور بارز في بدء واستمرار خدمة الحرفيين.



كما عرضت كل خدمة بالمناطق الثلاث فيلما تسجيليا عن خدمة الحرفيين على مدى السنوات الماضية، والجهود التى يقدمونها في خدمة هذه الفئة الهامة من المجتمع.



حضر اللقاء من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا يوليوس الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة والمشرف على أسقفية الخدمات، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي.