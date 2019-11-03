بعد نجاح مسلسل see.. مصرى وراء تألق النجم العالمى جايسون موموا

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك صورة للنجم العالمى جايسون موموا الذى تألق مؤخرا فى مسلسل "see" مع مدربه المصرى الامريكى مادا عبد الحميد وهو مصارع سابق بـ "wwe".



واشارت الصورة الى ان المصارع المصرى عبد الحميد كان يقوم بتدريب النجم العالمى من اجل قيامه بالادوار التى قدمها حتى الان.



وكان حصل جايسون عن مسلسل"See" على تقييمات مرتفعة بعد عرض أولى حلقات الموسم الأول عبر شبكة Apple TV+.



ويقوم ببطولة المسلسل كل من النجم العالمى جايسون موموا، الفريد بودارد، جوش بلوك، كريستيان كامارجو، نيستا كوبر، ياديرا جيفارا-بريب، هير هيلمر، سيلفيا هيكس، ارشي ماداكابي، كريستيان سلون، كما كلفت الحلقة الواحدة من المسلسل 15 مليون دولار، والعمل سيتكون من 10 حلقات.