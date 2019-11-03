برلماني يكشف كلمة السر في القضاء على قوائم الانتظار

أشاد حاتم عبد الحميد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تجلت في القضاء على قوائم الانتظار في عام 2018 وها هو الآن يوجه باستمرار في إجراء التدخلات الجراحية الحرجة في إطار قوائم الانتظار، وإضافة بعض التخصصات الدقيقة.



وقال "عبد الحميد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرة الثانية يقتحم ملف قوائم الانتظار في المستشفيات، حيث قضى تمامًا عليها منذ بداية عام 2018 وبعد ظهورها مرة أخرى يقوم بإطلاق التوجيهات اللازمة لحل المشكلة.



وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إلى ضرورة أن تقوم الجهات المعنية من وزارة الصحة وغيرها بالتعاون لمساعدة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المواطن البسيط من جميع الاتجاهات سواء عن طريق الصحة أو طرق أخرى.



يأتي ذلك بعد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، برئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزيرة الصحة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.



وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في إجراء التدخلات الجراحية الحرجة في إطار قوائم الانتظار، وإضافة بعض التخصصات الدقيقة الأخرى، مع ضمان الاستدامة المالية للتعامل مع قوائم الانتظار من خلال قانون صندوق حالات الطوارئ الذي سيدعم الجوانب المالية لهذه المسألة.



وعرضت وزيرة الصحة كذلك ما تم حتى الآن في إطار المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار لحالات الجراحة الحرجة، والتي بلغت حتى الآن حوالي 286 ألف مواطن تم علاجهم بتدخلات جراحية فيما يقرب من 11 تخصصًا دقيقًا، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 1.9 مليار جنيه حتى الآن، حيث تم في هذا الإطار استعراض الملاءة المالية بشأن قوائم الانتظار وحوكمة إجراءاتها من خلال تشكيل لجان علمية لمتابعة جدارة وكفاءة التشغيل وسلامة الإجراءات، حيث أوضحت الدور الفعال في هذا الخصوص لكلٍ من المجتمع المدني والبنك المركزي.