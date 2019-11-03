إقالة لجنة حكام الإسكندرية.. تفاصيل مثيرة

قرر جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقالة لجنة حكام منطقة الإسكندرية وتكليف محمد عبد القادر مرسي عضو لجنة الحكام الرئيسية بالقيام بمهام رئيس اللجنة الفرعية لحين إعادة تشكيلها.



يأتي ذلك فى إطار سياسة جمال الغندور فى تطوير اللجان الفرعية للحكام فى مختلف مناطق كرة القدم والاستعانة بالكوادر الشابة من أجل النهوض بمستوى التحكيم.



ومن المقرر قيام الغندور خلال الفترة القادمة بإعادة تشكيل بعض اللجان الفرعية للحكام والإطاحة بمراكز القوى والاستعانة بكوادر شابة يمكن الاستفادة منها مستقبلا.



