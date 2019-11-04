برلماني يطالب بالإسراع في تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل

طالب ممدوح عمارة عضو مجلس النواب، بالاسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على المحافظات التي تعاني من فقر في الخدمات الصحية مثل صعيد مصر والبحر الأحمر والوادي الجديد وأسوان وغيرها.



وقال "عمارة " في تصريحات لـ"صدى البلد" ، أن هذه المحافظات في أمس الحاجة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث انها بها عدد كبير من المواطنين محدودي الدخل والذين يحتاجون إلى رعاية صحية شاملة، لافتًا إلى ضرورة أن يشتمل الجدول الذي وضعته الوزارة في تطبيق المنظومة على هذه المحافظات التي تم ذكرها.



وأشار عضو مجلس النواب، الإسراع في تعميم المنظومة على باقي المحافظات الأخرى في أقرب وقت، وضع ملف التأمين الصحي الشامل على أولوية أهتمامات وزارة الصحية.



يأتي ذلك بعد أجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، برئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزيرة الصحة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.



ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشروع في الإطلاق التجريبي لنظام التأمين الصحي بدءًا من شهر مارس 2020 في كلٍ من جنوب سيناء والأقصر، مشددًا على ضرورة التطبيق الكامل لإجراءات الميكنة في هذا الصدد بهدف ضبط وحوكمة الأداء وضمان دقة الإجراءات، مع إيلاء أهمية خاصة للكوادر البشرية والارتقاء بها من كافة الجوانب.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الإجراءات الخاصة بتنفيذ وتشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلتها الأولى، والتي بدأت في طورها التجريبي في محافظة بورسعيد، حيث تابع كافة جوانب المنظومة، خاصةً توافر الاعتمادات والموارد المالية اللازمة لتشغيلها في المرحلة الحالية، وتحصيل الإيرادات وإجراء التعاقدات، وجاهزية المنشآت الصحية من حيث الكفاءة وتسجيلها في هيئة الرقابة والاعتماد، وكذا معدلات تسجيل المواطنين والمنظور المستقبلي لاستدامة التشغيل وتدفق الموارد المالية.



وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بضرورة قيام الجهات المعنية المختلفة بتنظيم حملات توعية مبسطة للتعريف بجوانب المنظومة الجديدة وخطواتها.



وأوضح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية أن وزيرة الصحة استعرضت ما قامت به الوزارة والجهات المعنية الأخرى حتى الآن من إجراءات في إطار المرحلة التجريبية لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، فضلًا عن الخطوات التنفيذية الهادفة لتأهيل باقي محافظات المرحلة الأولى في هذا الإطار، وهي الأقصر وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس وأسوان.



ووقالت وزيرة الصحة أنه تم التعاقد على تطوير 246 وحدة صحية و42 مستشفى بتلك المحافظات، وجاري التعاقد على تطوير 30 وحدة صحية إضافية لتكون البنية الأساسية للمنشآت الصحية للمنظومة بباقي محافظات المرحلة الأولى.



ووأضافت: تم تسجيل حوالي 500 ألف مواطن حتى الآن في منظومة التأمين الصحي بتلك المحافظات، فضلًا عن البدء في تدريب الكوادر البشرية تحت مظلة عمل المنظومة الحالي في محافظة بورسعيد، بالإضافة إلى قيام هيئة الرقابة والاعتماد بتدريب القوى البشرية على ضبط معايير الجودة وضمانها في سائر محافظات المرحلة الأولى للنظام.