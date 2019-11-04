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تعرف على أول قرارات الإصلاح الاقتصادي.. وهذه ثمار تحرير سعر صرف العملات.. فيديو

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:42 ص
صدى البلد
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محمود محسن
أكد الدكتور محسن عاجل الخبير الاقتصادي، أن مصر كانت تعاني اقتصاديا قبل فترة تحرير سعر الصرف للعملات حيث كان هناك انتشار لظاهرة السوق السوداء ولا توجد أي استثمارات بالدولة إضافة إلى ارتفاع حجم الواردات وانخفاض حجم الصادرات وضعف شديد بالموارد.

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية لبرناج مساء dmc عبر فضائية dmc أن التعويم كان أول قرارات الإصلاح الاقتصادي حيث وصلنا الآن إلى أعلى مستوى الالتزام الاستثمارى والاستقرار فى معدل الواردات ولأعلى نسبة إقبال من السياحة خلال فترات طويلة.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن هناك عددا من العوامل التي ساهمت فى تحسين الاقتصاد وأهمها ترشيد الإنفاق خلال الفترة الماضية والسوق المصرية أصبحت فى حالة انتعاش، مؤكدا أن الجنيه المصري أصبح ضمن أفضل 10 عملات على مستوى العالم.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الدولار بدأ في التراجع من عام 2018 ووصل إلى قرب 16 جنيها نتيجة إقرار قانون الاستثمار.
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