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فن

شائعة زواج وأكلة وأمنية.. حلا شيحة تكشف عن أسرارها الشخصية.. فيديو

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:45 م
حلا شيحة
حلا شيحة
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أحمد إبراهيم
نشرت الصفحة الرسمية لبرنامج "عرب وود" برومو حلقة جديدة للفنانة حلا شيحة عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام ستكشف خلالها الكثير من الاسرار.

وتكشف حلا شيحة عن اغرب شائعة تعرضت لها وكانت مضحكة بالنسبة لها وهى زواجها من الفنان محمد رمضان بعد مشاركتها فى مسلسل "زلزال" الذى عرض فى رمضان الماضى.

وتتحدث عن الأطعمة التى تحترف تنفيذها وصنعها مؤكدة ان اكلة الجمبرى بالخصوص ابرزها.

وتكشف عن امنيتها التى كانت تتمناها قبل ان تكون ممثلة وهى ان تحترف الغناء.

وكشفت الفنانة حلا شيحة عن رحلتها مع الحجاب ثم النقاب وبعد ذلك قرار عودتها الى التمثيل مرة اخرى بعد غياب استمر ما يقرب من 13 عاما.

وقالت حلا شيحة خلال لقائها بأحد البرامج التليفزيونية "إن بداية ارتدائي الحجاب جاء بعد شهرتي وتقديم عدد من الأعمال السينمائية ولم أجد نفسي في هذه الشهرة وكنت وقتها اقرأ كثيرا فى القرآن وأصلي الصلوات الخمسة وهو ما اشعرنى بحالة من الراحة والطمأنينة وقررت ارتداء الحجاب".

وأضافت حلا شيحة : "وبعد أن تعمقت أكثر فى الدين الإسلامي قررت ارتداء النقاب وبعد مرور 11 عاما قررت أن أعيد التفكير حيث شعرت بعدم التغيير وقلت لنفسي ماذا بعد ولدى يقين بأن الله لم يخلقنا لمجرد عبادته وارتداء الحجاب او النقاب فقط وأتصور ان الارتباط بالله ليس فى ارتداء الحجاب أو خلعه ولكن بالنسبة والمعاملة وعبادته".

وتابعت حلا شيحة: "انتابتني حالة من الدهشة والذهول بعد تعرضي لهجوم شرس على حسابي على انستجرام من الجمهور الذى بدأ فى سبي وشتيمتى وهو أمر كان مزعجا بالنسبة لي وأتصور أن من يهاجمني ليس على دراية وهناك خلط كبير بين المفاهيم وبعضها والأمور الدينية أيضا".

وقالت حلا شيحة : "الذي دفعني إلى ارتداء النقاب بعد ذلك هو التعمق بشكل كبير فى الدين وقراءتي إلى أمهات المؤمنين وكنت ارغب فى التقرب منهن واصبح شبهن ولذلك ارتديت النقاب ولكن بعد فترة شعرت باننى لابد من ان أكون وسطية الى حد ما".

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